Сайтам оформят визу
Как Минцифры хотят усилить контроль за трафиком иностранных веб-страниц
Власти планируют ужесточить контроль за трафиком зарубежных сайтов. По информации источников Forbes, инициативу прорабатывают в Минцифры. Речь идет как об адресах, которые используют VPN-сервисы, так и о любых веб-страницах компаний с серверами за границей, например о поисковике Google. Предполагается, что весь такой трафик обяжут пропускать через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). С их помощью могут блокировать доступ к запрещенным ресурсам или замедлять их. Кроме того, Минцифры получит право вводить лимит на объем международного интернет-соединения.
Полностью VPN не исчезнут, но значительная часть трафика окажется под контролем Роскомнадзора, рассказал “Ъ FM” гендиректор агентства Telecom-daily Денис Кусков:
«ТСПУ стоят на узлах связи на сетях операторов, пока еще не введен лимит на потребление иностранного трафика, то есть на использование VPN прежде всего. По сути, это возможность контролировать весь трафик, который проходит внутри Российской Федерации. Но это не значит, что полностью VPN исчезнут и они не будут работать, но достаточно большое количество трафика будет находиться под взглядом Роскомнадзора.
Ценовые характеристики растут совершенно по другим причинам, и здесь вряд ли, скажем так, можно ожидать, что годовой рост в 10-12% будет увеличен именно из-за установки ТСПУ. Что касается скоростных характеристик, здесь другая ситуация, действительно, проход через ТСПУ может замедлять скоростные характеристики и влиять на качество связи».
Как писал «Коммерсантъ», весной 2026-го Минцифры и операторы сотовой связи обсуждали введение платы за международный интернет-трафик на мобильных сетях. Планировалось установить лимит в 15 гигабайт в месяц. Позже инициативу отложили из-за технических сложностей. Сейчас они сохраняются, однако профильный бизнес может достичь компромисса в диалоге с властями, говорит гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин:
«Инициативы обсуждаются в профильных ведомствах в последнее время регулярно. Даже сама дискуссия о механизмах управления трафиком также является не новой. Если рассматривать саму техническую сторону вопроса, точное разделение трафика на внутренний и зарубежный является крайне сложной нетривиальной инженерной задачей любой крупной сети. Маршруты движения пакетов динамичны, и российские пользователи зачастую обращаются к зарубежным облачным платформам.
Ключевой вызов здесь лежит как раз-таки в плоскости создания безошибочных алгоритмов фильтрации, которые не нарушили бы связанность сети и привычную скорость доступа к легальным ресурсам.
Я думаю, что операторы связи и точки обмена трафиком всегда стремятся сохранить баланс между выполнением регуляторных требований и поддержанием высокого качества услуг для конечного потребителя, ведь резкие скачки цены или искусственное ограничение не выгодны самому бизнесу».
Впрочем, гендиректор консалтинговой компании RTM Group Евгений Царев считает, что власти могут технически контролировать весь зарубежный трафик уже сейчас. По его словам, первые шаги к этому были сделаны еще год назад:
«Идея в том, чтобы технические средства противодействия угрозам на весь международный трафик работали. Это можно сделать прям на уровне операторов связи и определить, что узел российский, не составляет никакого труда, и поэтому все, что не российское, будет считаться, условно, иностранным, и весь трафик загнать на технические средства противодействия угрозам. Но они же не бесконечные. Для того чтобы этот трафик полностью нормально обрабатывался техническими средствами противодействия угроз, нужно, чтобы его объем был не больше определенного предела, и первый шаг в эту сторону мы сделали год назад, когда появился мораторий на расширение каналов в Европу.
В теории мы можем посчитать, какое количество технических средств противодействия угрозам нужно, чтобы полностью этот трафик охватить. Но это же стоит денег, можно просто тарифицировать это отдельно, то есть мы, например, подключаемся к интернету, и у нас есть, условно, внутренний интернет безлимитный, а вот внешний интернет лимитировать 20 гигабайтами в месяц. А все, что сверх, допустим, будет тарифицироваться за каждый гигабайт по 100 руб.».
В Минцифры сообщили Forbes, что продолжают работу над совершенствованием законодательства. Цель — сделать услуги связи более безопасными. Говорить о том, какие поправки в итоге примут, преждевременно. “Ъ FM” направил запрос в министерство и ждет ответа.