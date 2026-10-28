Сайтам оформят визу

«Идея в том, чтобы технические средства противодействия угрозам на весь международный трафик работали. Это можно сделать прям на уровне операторов связи и определить, что узел российский, не составляет никакого труда, и поэтому все, что не российское, будет считаться, условно, иностранным, и весь трафик загнать на технические средства противодействия угрозам. Но они же не бесконечные. Для того чтобы этот трафик полностью нормально обрабатывался техническими средствами противодействия угроз, нужно, чтобы его объем был не больше определенного предела, и первый шаг в эту сторону мы сделали год назад, когда появился мораторий на расширение каналов в Европу.