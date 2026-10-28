Израиль ждет борьба за коалицию
Выборы в Кнессет не выявили явного победителя
В первый день подсчета голосов после парламентских выборов в Израиле, состоявшихся 27 октября, партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху и союзные ей право-религиозные фракции вышли вперед, обойдя своих главных соперников — оппозиционный «Блок перемен». Однако уверенной победы, гарантирующей победителям контроль над 120-местным Кнессетом, сторонникам действующего премьера получить не удалось. Это дает старт коалиционному торгу по итогам гонки. Уверенные позиции арабских партий, которые получили 19 мандатов, указывают на то, что без договоренностей с ними основным политическим силам будет обойтись сложно.
Рекордная явка израильтян на парламентских выборах 27 октября, которая составила 77,7%, не помогла ключевым политическим силам получить абсолютное большинство мест (61 мандат) для контроля над 120-местным Кнессетом. После подсчета почти 86% бюллетеней основные игроки нынешней правящей коалиции в лице «Ликуда» и союзных ему право-религиозных партий получили 53 кресла, в то время как «Блок перемен» — 48. При этом в индивидуальном порядке партия «Ликуд» вышла вперед с 26 мандатами, в то время как ее главная соперница — партия «Яшар» бывшего главы Генштаба Гади Айзенкота — с 21 мандатом.
При этом главным событием нынешней парламентской гонки стало укрепление позиций арабских фракций — это Объединенный арабский список и РААМ, которые после подсчета почти 86% бюллетеней получили 19 мандатов.
Такие показатели — результат высокой явки арабского населения Израиля, которое в прошлом нередко бойкотировало голосование или демонстрировало предельно низкий интерес к волеизъявлению, чувствуя себя оторванным от принятия государственных решений.
Текущий электоральный расклад делает арабские партии ключевым фактором, без учета которого чисто математически сложно сформировать устойчивое большинство в парламенте, если только сторонники Нетаньяху и оппозиция не решат договориться о создании правительства национального единства.
Как заявил 28 октября лидер Объединенного арабского списка Юсеф Джабарин, его фракция готова использовать весь свой потенциал, чтобы лишить власти Биньямина Нетаньяху и его право-религиозную коалицию. «Правительство Нетаньяху и Бен-Гвира (министр национальной безопасности и председатель ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир.— “Ъ”) сделало жизнь каждого арабского гражданина невыносимой,— заметил политик.— Мы знаем, как использовать нашу политическую силу для продвижения ценностей, в которые мы верим. Мы будем готовы проложить путь к свержению правительства Нетаньяху, Бен-Гвира и Смотрича (министр финансов Израиля и лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич.— “Ъ”) и отправке их в отставку».
Он добавил: «Либо продолжается расизм, продолжается исключение (альтернативных мнений.— “Ъ”) и сохраняется политика превосходства, либо существует подлинное еврейско-арабское партнерство».
Однако в условиях недоверия основных сил к арабским партиям на фоне конфликта в секторе Газа союз с ними пока не намерены заключать ни сторонники Нетаньяху, ни представители оппозиции.
Гади Айзенкот ранее заявлял, что готов сотрудничать с арабскими партиями, но только при жестких уступках с их стороны — таких, как признание «Хамаса» террористической организацией и отказ от каких-либо притязаний на места в правительстве, в то время как остальные члены оппозиции, например, председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, категорично называют союз с арабскими силами невозможным сценарием.
Сам Биньямин Нетаньяху заявил в день голосования, что высокая явка в арабских районах — это результат подтасовок, и выразил уверенность в том, что его противники хотят «украсть» голоса израильтян. По словам источников газеты «Гаарец» в окружении премьер-министра, члены «Ликуда» уже подготовили специальную стратегию по обжалованию итогов голосования в районах Израиля с арабским населением, чтобы повысить показатели своей партии.
В соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп приписал себе хорошие показатели «Ликуда» на выборах. «Когда президент Трамп поддержал Биби Нетаньяху, ситуация кардинально изменилась, и теперь, вместо решительного поражения великого премьер-министра, похоже, что Нетаньяху добился большого успеха, отыгравшись после отставания, или даже одержал победу,— написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.— Все это произошло после того, как президент Трамп одобрил эту кандидатуру, ведь он желает только блага Ближнему Востоку, Израилю и США».
На фоне неопределенности вокруг результатов выборов израильский финансовый рынок пережил резкое падение. Так, первые после выборов торги на Тель-Авивской фондовой бирже открылись 28 октября снижением котировок. А курс шекеля упал более чем на 1,15% по отношению к доллару.