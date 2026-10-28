Путин на примере Франции объяснил необходимость регулирования соцсетей

Протесты с требованием изменить системы образования и экономики во Франции продолжаются с середины сентября. Общенациональная забастовка 17 октября, в которой участвовали от 500 до 800 тыс. человек, переросла в массовые беспорядки: протестующие поджигали машины, грабили магазины и дрались с полицейскими.