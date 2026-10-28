Путин на примере Франции объяснил необходимость регулирования соцсетей
Государства должны иметь возможность влиять на работу социальных сетей, считает президент России Владимир Путин. По его мнению, платформы спровоцировали, например, уличные беспорядки во время недавних протестов во Франции. Он отметил, что речь идет прежде всего о «несуверенных соцсетях».
«Они (власти.— “Ъ”) с трудом влияют или вообще не влияют на работу соцсетей в своей стране»,— сказал президент на саммите «Россия — Африка». Правительство Франции, напомнил он, признавало, что социальные сети повлияли на ужесточение поведения участников демонстраций.
Протесты с требованием изменить системы образования и экономики во Франции продолжаются с середины сентября. Общенациональная забастовка 17 октября, в которой участвовали от 500 до 800 тыс. человек, переросла в массовые беспорядки: протестующие поджигали машины, грабили магазины и дрались с полицейскими.