CBS News: из опубликованных файлов Эпштейна изъяли часть засекреченных страниц
Из опубликованных в январе текущего года 3 млн документов по делу осужденного за сутенерство и секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна была изъята часть страниц по соображениям национальной безопасности. Об этом сообщает телеканал CBS News, который провел расследование. У телеканала нет данных, какие именно документы были пропущены при публикации и почему.
CBS News пишет, что в числе файлов Эпштейна есть восьмистраничный документ, в котором раскрывается хронология сбора материалов по этому делу со стороны ФБР в 2025 году. Телеканал отмечает, что некоторые файлы обозначены там как «засекреченные» и, судя по всему, они не были опубликованы. CBS News также утверждает, что в системе нумерации документов и электронных писем Минюстом есть пропуски — скорее всего, это засекреченные файлы.
Минюст США опубликовал более 3 млн документов по делу Эпштейна в конце января. Это было сделано после длившегося более полугода скандала. Минюст заявлял, что в его распоряжении находится около 6 млн документов по этому делу и что он опубликовал все, исключив только дубликаты, данные, представляющие адвокатскую тайну, а также документы, не имеющие отношения к делу. Министерство отдельно подчеркивало, что по соображениям национальной безопасности документы не изымались.