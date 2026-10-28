CBS News: из опубликованных файлов Эпштейна изъяли часть засекреченных страниц

CBS News пишет, что в числе файлов Эпштейна есть восьмистраничный документ, в котором раскрывается хронология сбора материалов по этому делу со стороны ФБР в 2025 году. Телеканал отмечает, что некоторые файлы обозначены там как «засекреченные» и, судя по всему, они не были опубликованы. CBS News также утверждает, что в системе нумерации документов и электронных писем Минюстом есть пропуски — скорее всего, это засекреченные файлы.