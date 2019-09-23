Из мусора достали 700 млн рублей

1,6 млн граждан по всей России обратились за перерасчетом платы за обращение с твердыми коммунальными отходами с начала «мусорной» реформы. Им удалось вернуть около 700 млн руб. Таковы результаты исследования комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы, предоставленного “Ъ”. 85% обращений связаны с неверными данными о количестве граждан, проживающих в жилых помещениях, также россияне жалуются на некачественное оказание услуг и просят о перерасчете в случае отъезда. В комитете отмечают, что на самом деле с аналогичными проблемами сталкивается гораздо больше людей.

1,6 млн россиян обратились за перерасчетом платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. Им удалось вернуть в сумме около 700 млн руб. Это следует из результатов мониторинга комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы. Исследование проводилось с января по июль включительно на основании данных, которые предоставляли региональные власти. Как рассказал “Ъ” глава думского комитета Владимир Бурматов, 85% обращений связано с неправильными данными по количеству проживающих в жилых помещениях: «Регионы таким образом подошли к реформе — или региональному оператору предоставили неактуальные данные, или же компания обращалась с ними вольно».

Отметим, с 1 января большинство российских регионов перешли на новую систему обращения с отходами, согласно которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах. Жители регионов, в которых реформа стартовала, нередко жалуются, что мусор стали вывозить реже, появились несанкционированные свалки, а тарифы за вывоз отходов выросли. Сейчас региональные власти самостоятельно выбирают, как устанавливать тариф: либо с квадратного метра, либо исходя из количества жильцов.

Также 200 тыс. обращений поступили от граждан, которые хотели вернуть часть средств из-за длительного отсутствия дома, когда услугой они не пользовались. Больше всего по этой причине обращались жители Ростовской области (100 тыс. человек), Ставропольского края (41 тыс.), Ямало-Ненецкого автономного округа (17 тыс.), а также Тамбовской области (13,7 тыс.).

Помимо этого, 30 тыс. россиян пожаловались на некачественное оказание услуги по вывозу мусора. Больше других это возмущает жителей Ростовской области (18 тыс. человек), Ставропольского края (5 тыс. человек), Нижегородской области (2 тыс.), а также Республики Коми (2 тыс. человек).

Отметим, в ряде регионов чиновники заявили, что у граждан нет потребности в перерасчете платежей. Среди них Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Хакасия, а также Брянская, Магаданская, Ульяновская, Орловская, Иркутская, Сахалинская и Пермская области. «Не верится, что там не было обращений, скорее всего, просто не ведется работа с гражданами по этому вопросу,— считает господин Бурматов.— Мы оттуда получаем жалобы, что есть проблемы с работой регионального оператора».

Депутат заявил, что результаты мониторинга будут направлены в Минприроды. Он обратил внимание, что количество обращений «просто колоссальное» и с этим надо разбираться: «Люди же обращаются не в интересах физлица, а в интересах семьи, которая проживает в доме, поэтому количество возмущенных намного больше. Плюс это те, кто не поленились дойти, заявить и добиться перерасчета. А тех, кто столкнулся с этой проблемой, намного больше».

Сумма ничтожно мала по сравнению с оборотом отрасли и является показателем того, что в целом ситуация с платежами не столь драматична, заметил “Ъ” заместитель главы госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО; курирует мусорную реформу) Вячеслав Духин: «Многие до сих пор не принимают тот факт, что за услугу надо платить, раньше ведь не платили ничего. Таких обращений большинство. Это подтверждают и данные контакт-центров региональных операторов, и собственные данные РЭО».

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин считает, что данные необходимо сравнивать с обращениями граждан по пересчету других коммунальных услуг. Координатор ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный сбор» Анна Гаркуша обращает внимание, что очень часто россияне сталкиваются еще с одной проблемой, которая пока никак не решена: «Человек живет на даче около трех месяцев в году, а счет ему выставляют за все 12 месяцев. Если можно доказать, что ты не пользовался электроэнергией и водой, то с мусором — нельзя».

Анна Васильева