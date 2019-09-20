РУСАДА позвали в суд и прокуратуру

Девять российских спортсменов подали иск к гендиректору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрию Ганусу. Поводом стало его интервью изданию L`Equipe, в котором он призвал к смене руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также заявил, что некоторым спортсменам из Чувашии проводились неразрешенные переливания крови под прикрытием властей региона. Кроме того, по словам Юрия Гануса, прокуратура начала проверку действий РУСАДА и Международной федерации легкой атлетики (IAAF) на предмет нарушений в расследовании дела легкоатлета Данила Лысенко, уличенного в предоставлении поддельной медицинской справки.

Девять российских спортсменов — семь легкоатлетов, спортивный гимнаст и борец — подали в Савеловский суд Москвы иск о защите чести и достоинства к генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу, передают ТАСС и «РИА Новости». Поводом стали заявления господина Гануса в резонансном интервью изданию L`Equipe. Помимо прочего в нем он заявил, что ряду спортсменов из Чувашии проводились запрещенные переливания крови под прикрытием властей региона.

«В тексте статьи были распространены сведения, которые не соответствовали действительности. В частности, в тексте говорится, что "спортсменам проводились запрещенные переливания крови", тогда как ничего подобного не проводилось, и ответчик, как генеральный директор РУСАДА, не мог не знать об этом,— сообщается в иске.— В данном случае очевидно, что ответчик не высказывал (не распространял для всеобщего сведения) собственные оценочные суждения, а намеревался распространить не соответствующие действительности сведения (о фактах совершения истцами нечестных и противоправных действий) и преследовал при этом единственную цель — опорочить истцов и иных лиц».

В иске содержится требование признать утверждения Юрия Гануса в интервью не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истцов, а также опубликовать в том же издании опровержение и взыскать с главы РУСАДА и издания один руб. за моральный вред, плюс расходы по уплате госпошлины в размере 300 руб.

Претензии к РУСАДА возникли не только у спортсменов. Как заявил ТАСС Юрий Ганус, прокуратура РФ начала проверку законности совместных действий IAAF и РУСАДА в деле о возможном нарушении антидопинговых правил легкоатлетом Данилом Лысенко. В июне выяснилось, что Лысенко, который в августе 2018 года был отстранен IAAF от выступлений за неоднократные пропуски внесоревновательных тестов, возможно, предоставил в оправдание одного из пропусков поддельную медицинскую справку. Проверка выявила, что выдавшего справку медицинского учреждения не существует, как и врачей, ее подписавших.

«Мы как национальное антидопинговое агентство имеем право и должны сотрудничать с международными спортивными федерациями,— подчеркнул Юрий Ганус.— Это сотрудничество расширяется, в том числе и в связи с ростом доверия к РУСАДА в мире. Так, в легкой атлетике мы сотрудничаем с их подразделением AIU как по делу легкоатлета Лысенко, так и по ряду других дел. Но наша совместная работа стала основанием для проверки со стороны прокуратуры РФ, причем инициатором, как мы знаем, была отнюдь не прокуратура».

В интервью L`Equipe господин Ганус призвал отправить все руководство ВФЛА в отставку и назвал масштаб нарушений в российской легкой атлетике «просто сумасшедшим». Также он обвинил министра спорта РФ Павла Колобкова в противодействии работе РУСАДА.

Арнольд Кабанов