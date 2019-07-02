Почти 300 российских спортсменов попали под подозрение

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что почти 300 российских спортсменов находятся под подозрением в применении запрещенных препаратов. К такому выводу специалисты WADA пришли в ходе изучения данных, изъятых из Московской антидопинговой лаборатории. Министр спорта России Павел Колобков заявил в связи с этим, что «если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован».
Во вторник WADA отчиталось о предварительных итогах проверки результатов допинг-тестов, изъятых в начале этого года из Московской антидопинговой лаборатории. В заявлении WADA отмечается, что в ходе изучения материалов были отобраны 578 наиболее подозрительных допинг-проб, принадлежащих 298 российским спортсменам. Работа по исследованию 150 образцов, принадлежащих 43 спортсменам, уже завершена.
Полученные данные переданы соответствующим международным спортивным федерациям. Последние и должны принять решение о наличии или отсутствии в действиях подозреваемых атлетов признаков нарушения антидопинговых правил. В заявлении WADA говорится также, что организация планирует завершить изучение сведений, полученных из Московской антидопинговой лаборатории до конца 2019 года.
«WADA продолжает добиваться хорошего прогресса в этом длительном и сложном деле. Тот факт, что мы перешли к этапу управления результатами, означает, что мы еще на шаг приблизились к привлечению к ответственности тех, кто обманул. Это отличное развитие для чистого спорта и спортсменов во всем мире. Впереди еще много работы, но мы хотим отметить продолжающееся сотрудничество с международными спортивными федерациями, а также РУСАДА»,— сказал глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.
Министр спорта России Павел Колобков, в свою очередь, заявил, что нарушители антидопинговых правил будут дисквалифицированы. «Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован. Россия является сторонником чистого спорта»,— отметил министр. В то же время он призвал не делать скоропалительных выводов: «Следует дождаться результатов экспертизы. По ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет. Российская сторона выполняет все договоренности. Мы тесно взаимодействуем с WADA и продолжим оказывать содействие экспертам».
Напомним, получение WADA доступа к данным Московской лаборатории было одним из ключевых требований для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое было дисквалифицировано еще в 2015 году. В апреле нынешнего года WADA получило 2262 пробы из московской лаборатории.
Отмена дисквалификации РУСАДА, как ожидалось, открывала путь к завершению российского допингового скандала. Однако этого до сих пор не случилось. В частности, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему остается дисквалифицированной.
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