Первый снег выпал в регионах ЦФО

Первый снег выпал в воскресенье, 23 сентября, в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает ТАСС со ссылкой на региональные филиалы Гидрометцентра. В частности, осадки зафиксировали в Ярославской, Ивановской, Тверской, Костромской и Владимирской областях. Также снег и град наблюдался в некоторых районах Москвы и Подмосковья.

В Ярославской области в связи с непогодой объявлено экстренное предупреждение — сильные осадки в виде мокрого снега и дождя там сохранятся до вечера понедельника, а порывы ветра могут достигать 18 м/с. Также экстренное предупреждение объявлено в Ивановской области, где выпал снег и ожидается усиление западного ветра до 17–22 м/с.

В Костромской области местами шел мокрый снег с дождем и порывами ветра до 15 м/с, температура колебалась от -2 до +3°С ночью и +1+6°С днем. В Тверской области отмечались мокрый снег и сильный ветер, которые ожидаются и в понедельник, а температура колебалась в диапазоне +2–7°С. Во Владимирской области также наблюдается мокрый снег, по прогнозам он сохранится в начале следующей недели. Температура в регионе ночью опустится до -2°С.

Согласно прогностической карте Гидрометцентра для ЦФО, ряд регионов предупреждают о заморозках в ближайшее время. Среди них Брянская область, Воронежская область, Курская область, Орловская область и Тамбовская область. Уровень опасности определен как «желтый» (погода потенциально опасна) во всех упомянутых регионах, кроме Смоленской области, где зафиксирован «оранжевый» уровень (погода опасна) на период с 02:00 по 06:00 23 сентября.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании в выходные в столичном регионе. Гидрометцентр 21 сентября объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. С 21:00 21 сентября до 21:00 23 сентября был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В связи с непогодой в московских аэропортах в ночь на воскресенье были отменены и задержаны почти 40 рейсов.

Подробнее о влиянии непогоды на транспортную ситуацию в городе читайте в материале “Ъ FM” «Москва встанет и замерзнет».