Москва встанет и замерзнет

В выходные на западе Москвы ожидается транспортный коллапс. В субботу и воскресенье на ремонт закроют участок Филевской линии метро от «Киевской» до «Кунцевской», для пассажиров запустят компенсационные автобусы. Ситуацию с транспортом осложнят и мероприятия: в эти выходные в Москве пройдут фестиваль «Круг света», осенний мотофестиваль и Московский марафон.

В центре столицы в выходные проехать на автомобиле будет трудно, рассказал генеральный директор навигационного сервиса «СитиГИД» Александр Баранов: «Будут перекрывать фактически все Садовое кольцо, будут сложности с пересечением Садового кольца, там, где светофоры – будет, скорее всего, либо закрыто, либо будут пускать очень ограниченно.

В любом случае будут огромные пробки.

В воскресенье нас ждет другое мероприятие – Московский марафон, в связи с ним будут перекрывать практически все набережные и центр города по Садовому и по Бульварному кольцам. Но в воскресенье где-то в обед это все закончится, часов в 15 уже будут пускать, но до обеда будут большие сложности с пересечением Москвы, и по Третьему кольцу нельзя будет проехать возле Сити, например, возле Кутузовского проспекта из-за того, что с отъездами будут проблемы».

Кроме перекрытий, движению в Москве помешает и погода — в воскресенье в столице выпадет мокрый снег, ожидается шквалистый ветер до 22 м/с. Температура воздуха опустится до 8 градусов. Синоптики также предупреждают, что из-за ночных заморозков на дорогах может образоваться лед.

Из-за погодных условий в столице может увеличиться спрос на такси, но резкого скачка цен ожидать не стоит, полагает председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров: «Нет, я думаю, выходные пройдут в обычном режиме. Просто люди будут выбирать маршруты своих поездок с учетом этих перекрытий. Это же не в первый раз происходит. Если человеку надо в центр, он в центр приедет, пусть там немного пешком пройдется. Никаких проблем с этим, мне кажется, нет. А если нужно по каким-то кольцевым маршрутам, то с юга на север сейчас через центр-то уже почти никто не ездит, уже настолько инфраструктура дорожная расширилась, что в этом никакого смысла нет, никаких проблем не должно быть».

Тем временем, в «Мосэнерго» напомнили, что отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха продержится на отметке 8 градусов пять дней.

Юлия Грицай