В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Предупреждение будет действовать с 1:00 до 7:00 22 сентября. Кроме того, с сегодняшнего вечера и до понедельника (с 21:00 21 сентября до 21:00 23 сентября) объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

По прогнозу синоптиков, сегодня ночью температура в столице опустится до 3–5°С (по области до 0–5°С). Будет облачно, возможны дождь и мокрый снег. Завтра, 22 сентября, температура составит 5–7°С (по области до 3–8°С), также возможны осадки. Порывы ветра местами будут достигать 17–22 м/c.