В московских аэропортах отменены и задержаны почти 40 рейсов

В столичных аэропортах были задержаны и отменены 37 рейсов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 2:17, во Внуково задержаны девять рейсов, два отменены.

В Домодедово — задержаны 13, отменены 10. В Шереметьево задержаны три рейса.

В воскресенье в Москве может выпасть мокрый снег, ожидается шквалистый ветер до 22 м/с. Температура воздуха опустится до 8 градусов. Синоптики предупреждают, что из-за ночных заморозков на дорогах может образоваться лед.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Москва встанет и замерзнет».