Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке его кабинета

Директор государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру. По его словам, она была «профессионально вмонтирована» в вентиляционную систему.

«Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких — выясняем, как и то, к кому она приведет <…> На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии дел, которые мы обсуждали со следователями — да. В том числе, резонансных»,— написал господин Труба у себя в Telegram.

Директор госбюро не исключил, что за организацией прослушки могли стоять политики, которые фигурируют в открытых уголовных дела и периодически «врываются» к нему в кабинет и возмущаются.

Напомним, госбюро Украины возбудило уголовные дела против бывшего президента страны Петра Порошенко, а также экс-министра иностранных дел Павла Климкина. Против господина Порошенко заведены 11 уголовных дел, в числе о государственной измене из-за инцидента в Керченском проливе.

Ранее Петр Поршенко уже несколько раз не приходил на допросы в Госбюро Украины. Последний раз он был на допросе в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» 12 августа. Тогда глава ГБР Роман Труба сообщил, что следующий допрос может быть проведен с использованием полиграфа. Господин Порошенко заявил, что готов пройти допрос на полиграфе, но только в эфире телеканала «Прямой».

Как прошел последний допрос, на котором присутствовал Петр Порошенко, читайте в материале “Ъ”.