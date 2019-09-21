Глава МИДа Украины сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией

Переговоры по следующему обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой идут активно, сообщил глава МИДа Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ».

«Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости»,— прокомментировал министр контакты двух стран.

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Также господин Пристайко отметил, что переговоры об обмене носят «деликатный характер» и поэтому в них не вовлекаются иностранные партнеры Украины. «Более того, партнеры и не хотят участвовать в этих деликатных переговорах. Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорогой иногда является цена за такие решения»,— сказал глава дипведомства.

Неделей ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке списков для нового обмена удерживаемыми лицами. В ответ в Москве не исключили возможности очередного обмена, но предупредили, что должна быть проведена «кропотливая работа».

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Напомним, обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся 7 сентября. Он произошел по формуле «35 на 35». На Украину в числе переданных вернулись режиссер Олег Сенцов и моряки, задержанные в Керченском проливе в 2018 году. В Россию, в частности, вернулись руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Нидерланды считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Подробнее о недавнем обмене читайте в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».