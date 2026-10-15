В Кызыле сократили занятия в школах из-за угрозы нападения медведей
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В школах Кызыла внесли изменения в расписание школьников второй смены из-за возможных выходов медведей. Об этом сообщил Госкомохотнадзор Республики Тыва.
По данным ведомства, с 15 октября с пятого по седьмой уроки второй смены сокращены до 30 минут. Также со второй четверти все уроки второй смены будут сокращены до 30 минут. Кроме того, отменяются дополнительные занятия у учащихся.
В 13 районах республики действует режим повышенной готовности из-за угрозы нападения медведей. В связи с этим запрещены массовые культурные, спортивные, школьные и детские мероприятия в лесной зоне и на прилегающих территориях. В начале этой недели из отдаленного скита в Тоджинском районе пришлось эвакуировать трех монахов. На вертолете их доставили в Кызыл.