Элитка уперлась в потолок
Объем сделок с высокобюджетным жильем сократился почти на 40%
Спрос на элитные новостройки в Москве за три квартала 2026 года снизился на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это связано с охлаждением инвестиционной активности в сегменте — цены на такое жилье достигли своего пика. Падение спроса привело к росту экспозиции в сегменте более чем на четверть и позволяет потенциальным покупателям высокобюджетной недвижимости и рассчитывать на дисконт.
Объем сделок с первичным элитным жильем в Москве по итогам января—сентября 2026 года сократился на 38,7% год к году, до 13,6 тыс. кв. м, следует из подсчетов «Метриума». В NF Group говорят о снижении продаж высокобюджетной недвижимости за три квартала текущего года более чем на 20% год к году.
Количество сделок в делюкс-сегменте за девять месяцев 2026 года в столице снизилось на 17,2% год к году, до 82, на рынке премиум-жилья — на 18,4% год к году, до 652, по данным директора департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark Городская недвижимость» Анатолия Довганя.
В результате совокупная выручка застройщиков элитной недвижимости по итогам трех кварталов текущего года в Москве сократилась на 41,6% год к году, до 24,9 млрд руб., подсчитала директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова. По ее данным, это минимальный показатель с 2022 года.
В элитном сегменте жилья временно достигнут потолок цен — теперь покупкой такой недвижимости в основном интересуются конечные пользователи, а не инвесторы, отмечает Анна Раджабова. По ее данным, средняя цена квартиры в высокобюджетной новостройке за первые девять месяцев 2026 года увеличилась на 7,9% год к году, до 2,58 млн руб. за 1 кв. м.
Потенциальные собственники такой недвижимости заняли выжидательную позицию, видя рост предложения — они рассчитывают на торг и не спешат с покупкой, отмечают в аналитическом центре Capital Group. Объем предложения высокобюджетных новостроек в Москве по итогам трех кварталов 2026 года увеличился на 28% год к году, до 2,5 тыс. лотов, подсчитала Анна Раджабова. При этом, добавляет Анатолий Довгань, средний размер скидки в сегменте за три квартала 2026 года вырос с 7,6% до 8,4%.
Рост экспозиции связан не только с падением спроса, но и с высокой девелоперской активностью в сегменте. Сейчас на рынок выходят проекты, начатые на пике спроса в 2022–2024 годах, говорят в Capital Group. В январе—сентябре 2026 года, по данным директора по стратегическому развитию ГК «Град Девелопмент» Яны Сосоревой, застройщики открыли продажи в 13 элитных проектах, это более чем вдвое больше год к году. Потенциал дальнейшего увеличения предложения пока сохраняется: по данным Анатолия Довганя, в 2028–2028 годах на рынок выйдет около 27 новых проектов.
В то же время доля предложения элитных новостроек с отделкой по итогам трех кварталов 2026 года уменьшилась на 5 п. п. год к году, до 12%, подсчитал партнер NF Group Андрей Соловьев. Это объясняется сложностями с импортом дорогих материалов и усложнением логистических цепочек, говорит коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева. Логистику особенно трудно наладить застройщикам, которые недавно вышли на этот рынок, считает коммерческий директор девелоперской Vesper Наталья Шичанина.
В будущем спрос на элитные новостройки продолжит снижаться, но не очень выраженно, считают в Capital Group. Андрей Соловьев прогнозирует постепенный рост активности покупателей по мере снижения ключевой ставки ЦБ — это может поспособствовать перетоку средств с депозитов на рынок недвижимости. По прогнозам Лилии Арцибашевой, объем сделок с высокобюджетным жильем к концу 2027 года может вырасти на 15–20%.
Газета «Коммерсантъ» №191от 15.10.2026, стр. 1