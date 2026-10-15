Элитка уперлась в потолок

Рост экспозиции связан не только с падением спроса, но и с высокой девелоперской активностью в сегменте. Сейчас на рынок выходят проекты, начатые на пике спроса в 2022–2024 годах, говорят в Capital Group. В январе—сентябре 2026 года, по данным директора по стратегическому развитию ГК «Град Девелопмент» Яны Сосоревой, застройщики открыли продажи в 13 элитных проектах, это более чем вдвое больше год к году. Потенциал дальнейшего увеличения предложения пока сохраняется: по данным Анатолия Довганя, в 2028–2028 годах на рынок выйдет около 27 новых проектов.