Кремль: новый обмен заключенными с Украиной потребует кропотливой работы

Россия не исключает, что обмен заключенными с Украиной может произойти снова, но должна быть проведена «кропотливая работа», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы. Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает, поэтому это вопрос двусторонних контактов»,— сказал господин Песков.

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Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости санкций против России. В Кремле к этим словам отнеслись «негативно». «Санкции — это обоюдоострое оружие, не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего — ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции»,— сказал господин Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что Кремлю больше импонируют слова о подготовке дорожной карты, касающейся минских договоренностей.

Напомним, Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил, что Киев готовит списки для следующего этапа обмена с Россией удерживаемых лиц. Он также призвал западные страны сохранить санкции в отношении России. По мнению украинского президента, эти санкции являются «налогом ради мира».

Об обмене заключенными между Россией и Украиной читайте в материале “Ъ” «Держи обмен шире».