Галузин: Россия не намерена договариваться с Западной Европой по Украине
Предмета для разговора с Великобританией, Германией и Францией у России сейчас нет, считает замглавы российского МИДа Михаил Галузин. По его словам, упомянутые страны пытаются общаться с Россией с помощью «ультимативных и бессмысленных» санкций.
Замминистра отметил, что Москва «в принципе не намерена идти договариваться с западноевропейцами». Он убежден, что финансовая поддержка Украины этими странами продемонстрировала их «враждебность и недоговороспособность».
«Искать пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса через устранение его известных первопричин не настроены. Конструктивных идей не предлагают, то есть предмета для разговора с ними сейчас, по сути, нет»,— сказал «Известиям» господин Галузин.
На прошлой неделе Еврокомиссия одобрила передачу Украине дополнительных €6,1 млрд на закупку средств ПВО и противоракетной обороны, а также боеприпасов, беспилотников и средств РЭБ. В МИД России заявили, что Европа не приемлет мысль о мирных решениях конфликта на Украине. Кремль говорил, что российские власти ищут решения, которые позволят выйти на мирное урегулирование.