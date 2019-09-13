Зеленский рассказал о подготовке новых списков заключенных для обмена с Россией

Украина готовит списки для следующего этапа обмена с Россией удерживаемых лиц, заявил украинский президент Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия». «Сейчас мы готовим другие списки и ждем нового этапа обмена. Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе»,— сказал господин Зеленский (цитата по ТАСС).

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Также он отметил, что Украина ждет встречи лидеров в нормандском формате (Украины, России, Франции и Германии) до конца сентября. «Я думаю, она обязательно произойдет. Тянуть некуда»,— добавил президент.

Переговоры об обмене начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося 11 июля. В результате 7 сентября российская и украинская стороны обменяли по 35 человек. В Россию вернулись руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению Boeing над Донбассом в 2014 году и четыре жителя Севастополя.

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На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе. По словам Людмилы Денисовой, Украина хотела бы освобождения еще 113 заключенных.

Подробнее об обмене читайте в материале “Ъ” «Держи обмен шире».