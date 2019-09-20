Актер Устинов после выхода из СИЗО поблагодарил всех за поддержку

Актер Павел Устинов, который сегодня, 20 сентября, вышел из следственного изолятора, поблагодарил общественность за поддержку, сообщает «МБХ-медиа».

Отдельно господин Устинов поблагодарил Константина Райкина и Александра Паля.

Павел Устинов сообщил, что он с семьей и в безопасности. Актера Паля он поблагодарил за то, что тот «запустил все это и активно развивал». Господин Паль в социальных сетях запустил флешмоб в поддержку господина Устинова.

Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. 16 сентября актер был приговорен к трем с половиной годам колонии на нападение на сотрудника Росгвардии на несанкционированной акции оппозиции 3 августа в Москве.

Видео, на котором несколько силовиков проводят жесткое задержание Павла Устинова, до их появления стоявшего в паре десятков метров от выхода из метро, суд смотреть отказался.