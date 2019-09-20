Осужденный актер Устинов покинул СИЗО

Актера Павла Устинова, осужденного за нападение на сотрудника Росгвардии на несанкционированной акции оппозиции 3 августа в Москве, увезли из следственного изолятора на автомобиле. Об этом корреспонденту “Ъ” сообщили близкие друзья актера со ссылкой на его родственников. Члены Общественной наблюдательной комиссии сообщили “Ъ”, что господин Устинов был освобожден около 17:00. Адвокат Анатолий Кучерена подтвердил, что Павел Устинов вышел из СИЗО, передает «МБХ-медиа». Куда его повезли, неизвестно.

Павел Устинов сегодня, 20 сентября, был освобожден Мосгорсудом по ходатайству Генпрокуратуры. Суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде.

После выхода из СИЗО он поблагодарил всех за помощь, сообщает «МБХ-медиа». Отдельно он упомянул Константина Райкина и Александра Паля.

Господин Устинов был приговорен 16 сентября к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейца на акции протеста (прокуратура просила шесть лет). Актер настаивает, что в митинге не участвовал, а просто «стоял в стороне» с наушниками в руках, когда его «заломили».

Видео, на котором несколько силовиков проводят жесткое задержание господина Устинова, до их появления стоявшего в паре десятков метров от выхода из метро, суд смотреть отказался. Приговор, вероятно, будет отменен или пересмотрен в апелляционном порядке 26 сентября. Теперь прокуратура, продолжая настаивать на виновности Павла Устинова, просит смягчить приговор.

За актера вступились российские деятели культуры. Они записали в социальных сетях обращения со словами «Я/Мы Павел Устинов»