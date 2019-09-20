США выдали визы президенту и главе МИД Ирана для поездки на Генассамблею ООН

США предоставили визы президенту Ирана Хасану Роухани и главе иранского МИДа Джаваду Зарифу, сообщает Reuters. Теперь представители Тегерана смогут принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которая начнется 24 сентября.

Глава МИД Ирана вылетит в Нью-Йорк уже сегодня, 20 сентября, сообщил в Twitter представитель министерства Аббас Мусави. Он добавил, что «министр обычно вылетает за день или два до президента», передает AFP.

Джавад Зариф ранее обвинил Госдеп в попытках «уклониться от своих обязательств по выдаче виз для делегатов ООН». Вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу CNBC заявил, что Вашингтон ограничит число виз для иранских официальных лиц, которые могут прибыть на Генассамблею ООН. Кто конкретно может не получить визу, он не уточнял.

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Напомним, 14 сентября беспилотники напали на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco. Из-за атак добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась на 50%. США уверены, что к нападению причастен Иран. 18 сентября президент США Дональд Трамп поручил министерству финансов усилить санкционное давление на Тегеран.

Об отношениях двух стран читайте в материале “Ъ” «Дональд Трамп показал себя с сильной, но мирной стороны».