Трамп поручил Минфину усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов США увеличить санкционное давление на Иран после нападения беспилотников на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco.

«Я только что поручил главе Минфина в значительной степени усилить санкции против Ирана»,— написал господин Трамп в своем Twitter.

Ранее американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что президент США в ближайшие дни определится с ответом за атаку беспилотников. При этом ответственность за нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии взяли на себя повстанцы из Йемена. Иран отвергает, что имеет отношение к атаке.

Напомним, 14 сентября беспилотники напали на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco. Из-за атак добыча нефти в стране сократилась на 50%.

О последствиях атаки читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».