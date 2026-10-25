За все ответит
Чем грозит Дональду Трампу полная потеря контроля над Конгрессом
Чуть больше недели остается до промежуточных выборов в американский Конгресс, и для республиканцев, партии президента Дональда Трампа, ситуация складывается неблагоприятно. Они могут не только утратить контроль над Палатой представителей, но рискуют лишиться и большинства в Сенате. Если это произойдет, Дональду Трампу последние два года его президентства придется отбиваться от уже анонсированных демократами расследований в отношении членов его семьи и администрации, попыток заблокировать финансирование его военных кампаний и влиять на его внешнеполитический курс, в том числе в отношении России и Украины.
На выборах в Конгресс 3 ноября будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей (нижняя палата парламента) и 35 из 100 сенаторов (Сенат — верхняя палата). Сейчас обе палаты контролируются Республиканской партией, что позволяет Дональду Трампу реализовывать свою повестку без оглядки на законодателей. Но рейтинг одобрения президента невысок (38,6% по опросу RealClearPolitics от 23 октября), а антирейтинг внушителен (60,3%), что неминуемо сказывается на популярности республиканцев (их, по данным того же опроса, поддерживают 37% респондентов и не поддерживают 58,5%). Неудивительно поэтому, что крупнейшие букмекерские конторы с вероятностью 91–94% считают, что Палата представителей отойдет демократам, и ставят с вероятностью 66–68% на то, что в оппозицию президенту перейдет и Сенат.
Утрата контроля над одной из палат для администраций, занимающих Белый дом,— явление для американской политики рутинное. Подобный сценарий реализуется почти на каждых промежуточных выборах, что традиционно объясняется разочарованием электората во власти и агрессивной риторикой оппозиции, не обремененной ответственностью за принятие решений. Потеря обеих палат имела место в истории США куда реже. Это явление, именуемое в политологической практике «разделенным правительством», не сулит Белому дому ничего.
В случае если оппозиция сможет завоевать и Палату представителей, и Сенат, масштаб противостояния будет напрямую зависеть от численного перевеса демократов.
Однако даже при минимальном большинстве в обеих палатах они получат рычаги для осложнения работы администрации Дональда Трампа и ограничения его возможностей. Так, демократы смогут блокировать бюджетный процесс, парализовать назначение федеральных судей, глав ведомств и послов, инициировать расследования в отношении президента, его семьи и команды.
Парламентские расследования грозят стать определяющей темой второй половины президентства Дональда Трампа. Этому предшествовали два года активного заключения сделок, в ходе которых семейный бизнес главы государства охватил сегменты криптовалют, беспилотных летательных аппаратов, искусственного интеллекта и рынков прогнозов. На этом фоне личное состояние хозяина Белого дома, по оценкам американских СМИ, увеличилось на $2,2 млрд. Из заявлений демократов следует, что они планируют инициировать расследования в отношении самого Дональда Трампа, а также его сыновей и зятя Джареда Кушнера. И если сейчас у Демократической партии нет права выписывать принудительные судебные повестки в рамках подобных расследований, то контроль над Палатой представителей и/или Сенатом им его даст, хотя и с некоторыми ограничениями.
Кроме того, демократы грозят начать расследования в отношении главы Пентагона Пита Хегсета, в адрес которого звучат обвинения в связи с войной против Ирана и масштабной чисткой высшего генералитета, а также министра здравоохранения и соцслужб Роберта Ф. Кеннеди-младшего, чьи антивакцинная повестка и кадровая зачистка в профильных агентствах спровоцировали конфликт с медицинским лобби. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис уже пообещал «привлечь преступников к ответственности», недвусмысленно указывая на семью главы государства и его окружение. Более того, оппоненты не исключают возобновления процедуры импичмента Дональда Трампа. Две аналогичные попытки в ходе его первого срока потерпели фиаско, но вынудили президента и его администрацию сосредоточиться на кризисном менеджменте в ущерб иным приоритетам.
Блок им в помощь
Необходимость отбиваться от расследований и попыток импичмента рискует вынудить Дональда Трампа задвинуть на второй план его текущие приоритеты, включая урегулирование украинского кризиса и нормализацию отношений с Москвой. Однако демократы в случае завоевания обеих палат Конгресса получат и иные рычаги влияния на внешнюю и оборонную политику республиканской администрации.
Так, они смогут блокировать ратификацию международных договоров, что способно подорвать внешнеполитическую повестку администрации и лишить достижения президента долгосрочной юридической силы. Исторический опыт США демонстрирует эффективность этого инструмента. Так, в 1919 году президент-демократ Вудро Вильсон из-за сопротивления республиканцев, годом ранее взявших под контроль обе палаты, не смог добиться ратификации Версальского мирного договора и вступления США в Лигу наций. В 1999 году президенту-демократу Биллу Клинтону не удалось провести через Сенат Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Его заблокировали республиканцы, контролировавшие тогда обе палаты американского парламента. В 2015 году президент Барак Обама не смог убедить республиканцев, вновь получивших контроль в Конгрессе, не блокировать ратификацию одного из его ключевых проектов — Транстихоокеанского партнерства. Из-за клинча с республиканцами Барак Обама даже не стал пытаться оформить ядерную сделку с Ираном в виде формального договора, понимая, что он не будет ратифицирован.
Помимо блокирования ратификации документов демократы в случае удачного для них исхода голосования смогут оказывать влияние на финансирование внешнеполитических и военных инициатив Дональда Трампа.
В истории США были случаи, когда находящийся в оппозиции к Белому дому Конгресс пользовался «правом кошелька», чтобы заставить власти изменить курс. Наиболее известный — решение контролируемого демократами парламента в 1973–1974 годах перестать выделять средства на финансирование войны во Вьетнаме и поддержку режима Южного Вьетнама. Республиканские администрации Ричарда Никсона и Джеральда Форда обещали Сайгону защиту в случае масштабного наступления северовьетнамской армии, однако эти гарантии остались на бумаге: без бюджетных ассигнований Белый дом не мог в полной мере задействовать свою военную машину, что сделало поражение Южного Вьетнама неизбежным.
В случае победы на выборах демократы могут попытаться ограничить или перекрыть выделение бюджетных средств на продолжение операции против Ирана, включив соответствующие поправки в принимаемые в обязательном порядке законопроекты, в частности в оборонный бюджет Пентагона. Дональд Трамп, скорее всего, наложит вето на эти поправки. Демократы вряд ли смогут его преодолеть — для этого им необходимо две трети голосов в обеих палатах, что крайне маловероятно. Но это спровоцирует серьезную конфронтацию Белого дома с Конгрессом, исходом которой может стать приостановка работы федерального правительства, так называемый shutdown.
Чтобы избежать такого сценария, Дональд Трамп может пойти на хитрость, пожертвовав фигурой, вызывающей наибольшее раздражение у демократов.
Такое уже было в истории. В ноябре 2006 года республиканцы потерпели поражение на промежуточных выборах, потеряв большинство в обеих палатах Конгресса. Главным фактором этого проигрыша стало недовольство американцев ходом иракской кампании. Через три дня после выборов Джордж Буш-младший отправил в отставку министра обороны Дональда Рамсфелда, считавшегося одним из главных архитекторов войны. Свертывать операцию президент, однако, не стал, более того, в 2007 году он объявил об отправке в Ирак дополнительного 20-тысячного контингента. Конгресс попытался ему помешать, но глава государства воспользовался вето, которое демократы не смогли преодолеть.
Что же касается политики в отношении России и Украины, то демократы уже дали понять, что в случае победы на выборах будут добиваться запрета на любые торгово-экономические и энергетические сделки с Москвой и увеличения военной и финансовой помощи Киеву. У администрации Дональда Трампа и республиканцев в Конгрессе останутся рычаги, чтобы попытаться помешать и тому и другому, вопрос в том, будут ли они готовы тратить на это свой политический капитал в условиях, когда у них на всех фронтах будут системные проблемы.