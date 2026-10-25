За все ответит

Так, они смогут блокировать ратификацию международных договоров, что способно подорвать внешнеполитическую повестку администрации и лишить достижения президента долгосрочной юридической силы. Исторический опыт США демонстрирует эффективность этого инструмента. Так, в 1919 году президент-демократ Вудро Вильсон из-за сопротивления республиканцев, годом ранее взявших под контроль обе палаты, не смог добиться ратификации Версальского мирного договора и вступления США в Лигу наций. В 1999 году президенту-демократу Биллу Клинтону не удалось провести через Сенат Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Его заблокировали республиканцы, контролировавшие тогда обе палаты американского парламента. В 2015 году президент Барак Обама не смог убедить республиканцев, вновь получивших контроль в Конгрессе, не блокировать ратификацию одного из его ключевых проектов — Транстихоокеанского партнерства. Из-за клинча с республиканцами Барак Обама даже не стал пытаться оформить ядерную сделку с Ираном в виде формального договора, понимая, что он не будет ратифицирован.