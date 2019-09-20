Дональд Трамп показал себя с сильной, но мирной стороны Президент США не пошел на поводу у желающих войны с Ираном

Обвинив Тегеран в атаке на саудовские нефтяные объекты, власти США анонсировали расширение санкций против Ирана. Президент Дональд Трамп назвал дополнительные меры давления «очень значительными». В ответ глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил США в «экономическом терроризме». Впрочем, сделав ставку на экономическое давление, Дональд Трамп подтвердил нежелание применять силу. Следующим шагом США, как сообщила газета The Wall Street Journal, станет попытка создать международную коалицию для усиления давления на Иран. Переговоры пройдут в Нью-Йорке, где 24 сентября начнется неделя высокого уровня Генассамблеи ООН.

Новые санкции

О том, что США усиливают давление на Тегеран, Дональд Трамп написал в Twitter в среду, сообщив, что новые ограничительные меры будут введены в течение ближайших двух суток. Поручив главе Минфина Стивену Мнучину применить новые санкции против Ирана, Дональд Трамп назвал их «очень значительными», впрочем, не уточнив, о каких именно мерах идет речь.

Одним из первых на это отреагировал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. «Агрессия Ирана в последнее время возрастает, в том числе в Персидском заливе, и именно сейчас правильный момент для усиления давления и ужесточения санкций. Я рад, что президент Трамп сделал именно это»,— написал в Twitter Биньямин Нетаньяху.

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Реакция Тегерана оказалась предсказуемо жесткой. «Это признание того, что США сознательно выбирают в качестве целей обычных граждан: экономический терроризм, незаконный и бесчеловечный»,— прокомментировал в Twitter решение президента Трампа глава МИД Ирана Джавад Зариф. Еще более жестко высказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи: «Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша».

По словам Али Хаменеи, если бы в нынешней ситуации Тегеран согласился на диалог с Вашингтоном, это означало бы, что политика санкций работает. Однако допустить это иранская сторона не намерена.

«Именно поэтому официальные лица — от президента и министра иностранных дел до других — единогласно объявили, что мы с США не будем вести переговоры, ни двусторонние, ни многосторонние»,— резюмировал верховный лидер Ирана.

Высказался на тему санкций и президент Ирана Хасан Роухани, поездка которого в Нью-Йорк на неделю высокого уровня очередной сессии Генассамблеи ООН оказалась под вопросом (у него возникли проблемы с получением визы). Как следует из разъяснения президента, Тегеран научился держать удар, и эффект от санкций постепенно снижается, «конечно, это давление оказало негативное воздействие на жизнь людей, но оно достигло своего пика и теперь идет на спад». По словам президента Роухани, Тегеран выстраивает систему расчетов с другими странами, включая Россию, несмотря на отключение его от платежной системы SWIFT. «Было время, когда люди на Западе считали, что банковские отношения — это только SWIFT. Но это не так»,— отметил он.

Создание коалиции

Решение ужесточить санкции против Тегерана совпало с визитом в Саудовскую Аравию госсекретаря США Майкла Помпео, который в среду встретился в Джидде с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Как сообщила газета The Wall Street Journal, направляясь в Саудовскую Аравию, господин Помпео заявил: «Мы работаем над созданием коалиции, чтобы разработать план по сдерживанию Ирана». Ссылаясь на нескольких представителей администрации Белого дома, газета сообщает о намерении Вашингтона работать над скоординированным международным ответом, в том числе в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН. На нее, как ожидается, съедутся более 100 лидеров государств и около 80 премьер-министров и глав МИДов.

Переговорам Майкла Помпео и Мухаммеда бен Сальмана предшествовала пресс-конференция в Минобороны саудовского королевства, на которой представитель военного ведомства полковник Турки аль-Малики продемонстрировал обломки беспилотников и хвостовые части ракет, найденные на месте атаки на предприятия саудовской компании Saudi Aramco. Как следует из его заявления, в ходе атаки были использованы 18 дронов типа Delta Wing и семь крылатых ракет Ya Ali. По версии Эр-Рияда, беспилотники и ракеты были произведены Ираном, и запуск мог быть осуществлен только при его участии. (По версии ряда экспертов, в ходе атаки были задействованы производимые хуситами при поддержке Ирана ракеты Quds-1.)

Майкл Помпео в ходе визита в Саудовскую Аравию назвал нападения на объекты Saudi Aramco «актом войны» со стороны Ирана.

По итогам переговоров стороны сообщили о готовности совместными усилиями противостоять Тегерану, а также договорились, что «иранский режим должен нести ответственность за свое агрессивное, безрассудное и угрожающее поведение».

Силовой сценарий

Впрочем, несмотря на предстоящее усиление санкций и ужесточение риторики США и их союзников, на вопрос о том, рассматривает ли Белый дом возможность силового сценария, Дональд Трамп ответил накануне отрицательно. «Есть много вариантов. Есть крайний вариант и еще много других, не таких масштабных. Говоря о крайнем варианте, я имею в виду начать войну. Нет, речь не идет об этом крайнем варианте сейчас», — заявил он.

Это заявление выявило нарастающие разногласия в Вашингтоне по вопросу о том, как далеко может зайти противостояние с Ираном. Ведь сделав ставку на экономическое давление, Дональд Трамп при этом подтвердил нежелание применить силу, к чему до последнего времени призывали не только влиятельные конгрессмены, но и члены его администрации. Подтверждением этих разногласий стало заявление уволенного 10 сентября советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Оно прозвучало уже после отставки. Не называя Дональда Трампа по имени, господин Болтон позволил себе выпады в его адрес. Так, он выразил мнение, что атаки на саудовские нефтяные объекты удалось бы избежать, если бы глава Белого дома ранее проявил большую решительность по отношению к Тегерану. По словам господина Болтона, нанести удар по Ирану следовало еще в июне, после того как был сбит американский беспилотник.

Приоткрывая завесу тайны над тем, как принималось решение в Белом доме, Джон Болтон сообщил: за нанесение ударов этим летом выступили все члены президентской администрации, однако «высокая инстанция в самый последний момент» решила этого не делать, «никого об этом не уведомив».

Тегеран между тем рассматривает ужесточение санкций и попытки США создать антииранскую коалицию как возможную прелюдию к военной операции против Ирана. Джавад Зариф в интервью CNN в четверг предупредил, что удар по его стране привел бы к «тотальной войне». «Мы не хотим войны, но без раздумий будем защитить свою территорию»,— отметил он.

Опрошенные “Ъ” российские эксперты, в частности зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, считают создание международной военной коалиции против Ирана маловероятным по целому ряду причин. В первую очередь потому, что, по словам господина Бакланова, Вашингтон сам пока не готов к силовому сценарию: американские военные не уверены «в целесообразности и высокой эффективности возможных силовых действий против Ирана». США, говорит эксперт, заинтересованы не в войне, а в создании в регионе предвоенной обстановки для усиления давления на Иран и увеличения поставок на Ближний восток своего вооружения. А коалицию собирают для того, чтобы продемонстрировать, что большинство стран региона разделяют американскую позицию по Ирану. Впрочем, идея ее создания, считает Андрей Бакланов, вряд ли получит большую поддержку.

С ним согласен профессор факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач. «Большой вопрос, готовы ли страны Персидского залива, за исключением Саудовской Аравии, вступить в предлагаемую США коалицию»,— говорит он. Эксперт напомнил, что между арабскими монархиями Персидского залива нет единства: еще не урегулирован кризис вокруг Катара, а недавние события в йеменском Адене высветили противоречия между Саудовской Аравией и ОАЭ. «Эмираты, несмотря на танкерную войну у своих берегов, начали диалог с Ираном, и мне кажется, что они не готовы к вступлению в коалицию, не говоря уж о Европе. Но если США не откажутся от этой идеи, путь к созданию коалиции будет долгим и трудным»,— утверждает Григорий Косач.

МИД РФ тем временем призвал воздерживаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

«Насчет тщательного беспристрастного расследования: такие усилия, как я понимаю, сейчас предпринимаются, важно, чтобы это был действительно объективный процесс,— заявил в четверг глава МИД Сергей Лавров и добавил: — Обвинения, которые не подкреплены фактами, делу не помогают, а только нагнетают напряженность в этом регионе, где и так уже все слишком конфронтационно».

Сергей Строкань, Марианна Беленькая