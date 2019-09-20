Как США возвращали санкции против Ирана

Ужесточение санкционного режима США в отношении Ирана началось с приходом к власти Дональда Трампа в январе 2017 года. Еще в ходе своей предвыборной кампании он неоднократно обвинял Тегеран в спонсировании терроризма и резко критиковал заключенную с ним ядерную сделку. Ранее, в июле 2015 года, Иран и шесть мировых держав, включая США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в рамках его реализации в январе 2016 года с Ирана сняли ранее действовавшие санкции. В обмен на это Тегеран должен был заморозить свою ядерную программу.

В апреле 2017 года Минфин США ввел санкции против Тегеранской организации тюрем за нарушения прав человека. Летом того же года Белый дом ввел санкции в отношении ряда юридических и физлиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана. 13 октября США внесли Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список организаций, «поддерживающих терроризм». 16 ноября Дональд Трамп продлил эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.

8 мая 2018 года США вышли из соглашения по иранской ядерной программе. 7 августа Вашингтон восстановил ограничения на продажу Ирану американской валюты, а также торговлю графитом, золотом и другими драгметаллами, алюминием, сталью, углем. Меры также затронули автопром, IT-сектор и ряд других. 5 ноября отмененные в 2016 году в рамках СВПД санкции были восстановлены в полном объеме, включая ограничения, связанные с энергетическим сектором, судоходством и судостроением. ЦБ Ирана был отключен от международной системы SWIFT.

В 2019 году ужесточение санкций продолжилось. Так, в апреле США официально внесли КСИР в список террористических организаций, в том же месяце было продлено нефтяное эмбарго. 24 июня Белый дом объявил о санкциях против верховного лидера Ирана Али Хаменеи, после того как иранские военные сбили американский беспилотник. 31 июля Вашингтон внес в санкционный список главу МИД Ирана Джавада Зарифа. 3 сентября Минфин США ввел меры в отношении космических ведомств Ирана. 4 сентября в очередной раз был расширен санкционный список физлиц и компаний из Ирана.

Михаил Малаев