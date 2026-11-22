Перестрахование спустили на воду
В третьем квартале выплаты РНПК превысили премии почти в два раза
За январь—сентябрь 2026 года объем выплат Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) увеличился почти два раза и превысил 90 млрд руб. Только за третий квартал выплаты превысили премии в 1,8 раза. Наибольшая часть выплат пришлась на имущество юрлиц и водный транспорт.
По итогам девяти месяцев 2026 года объем выплат РНПК (стопроцентная «дочка» ЦБ) составил 90,6 млрд руб., следует из данных ЦБ от 20 ноября. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года, и лишь на 16% меньше суммарных выплат компании за два предшествующих года.
Объем собранных премий за этот период составил 92 млрд руб., при этом за третий квартал объем возмещений превысил сборы в 1,8 раза.
Во втором квартале доля выплаченного возмещения от собранных премий составила более 80%. Перестраховочные выплаты в целом по рынку по итогам трех кварталов выросли в 1,4 раза, до 146,5 млрд руб. Наибольшая часть выплат пришлась на имущество юрлиц и водный транспорт. Доля этих сегментов в суммарных выплатах увеличилась на 47 процентных пунктов (п. п.), до примерно 80%, и на 4 п. п., до 10%, соответственно. Вместе с тем доля РНПК в общем объеме перестраховочных выплат увеличилась примерно на 27 п. п. до 75%.
Серьезное увеличение выплат РНПК объясняется последовательным ужесточением условий перестрахования рисков. С 1 августа компания применяет новую концепцию перестрахования рисков терроризма и диверсий (ТиД), а также воздействия БПЛА. Период действия договора перестрахования был сокращен с года до шести месяцев. Кроме того, РНПК ввела «коробочные» продукты перестрахования рисков ТиД с одинаковыми условиями для разных отраслей. Для большей части отраслей базовый лимит ограничивается 10 млрд руб., а тариф составляет 1% от страховой суммы. При этом франшизы и собственное удержание могут достигать 250 млн руб.
В сентябре ЦБ объявил о докапитализации РНПК на 165 млрд руб. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, решение связано с необходимостью компенсировать потери, вызванные участившимися атаками БПЛА на российские объекты. Компания фактически перестраховывает все риски терроризма, диверсий и при этом продолжает оказывать услуги перестрахования для ключевых отраслей на льготных условиях, отмечала глава ЦБ. На тот момент суммарная ответственность РНПК по рискам ТиД уже составляла 8 трлн руб.
В этом же месяце РНПК снова изменила правила перестрахования рисков терроризма и диверсий. В новой версии условий покрытие по «коробочным» продуктам ограничивается группой компаний, а сложения или дробления пакетов перестраховщик не допускает. Кроме того, субсидируемое покрытие не может быть безлимитным: на группу компаний распространяется только один агрегатный лимит с регрессивной шкалой. РНПК обсуждала с рынком введение границы объема убытков по рискам ТиД в 200 млрд руб. Превышение обозначенной границы по событиям после 1 октября 2026 года ведет к росту тарифа до 50% и снижению любых лимитов ответственности перестраховщика в пять раз.
Вслед за РНПК условия поменяли страховщики.
После введения новых условий РНПК в августе и октябре 2026 года страховые компании синхронизировали как с условиями перестрахования, так и между собой собственные параметры договоров имущественного страхования, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. По словам эксперта, договоры стали включать возможность пересмотра тарифов, значительно чаще могут применяться франшизы, практически не предлагается страхование от перерыва в производстве в случае ТиД. Убыточность и концентрация крупных рисков растет, тогда как рост тарифов может сделать такое страхование экономически необоснованным для страхователей, отмечает финансовый эксперт Андрей Бархота.
В дальнейшем эксперты ожидают, что РНПК продолжит корректировать условия. Можно ожидать ужесточение андеррайтинга, более четкую географическую детерминацию страхового покрытия и тарифов, в среднесрочной перспективе возможно развитие перестрахования на принципах взаимности у сопоставимых по устойчивости страховщиков, полагает господин Цыганов.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 7