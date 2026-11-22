После введения новых условий РНПК в августе и октябре 2026 года страховые компании синхронизировали как с условиями перестрахования, так и между собой собственные параметры договоров имущественного страхования, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. По словам эксперта, договоры стали включать возможность пересмотра тарифов, значительно чаще могут применяться франшизы, практически не предлагается страхование от перерыва в производстве в случае ТиД. Убыточность и концентрация крупных рисков растет, тогда как рост тарифов может сделать такое страхование экономически необоснованным для страхователей, отмечает финансовый эксперт Андрей Бархота.