Польша хочет поделиться газом с Украиной

Польша ищет рынки сбыта для американского сжиженного газа, который местная госкомпания PGNiG начнет получать с 2022 года. Так, Варшава предлагает поставлять до 6 млрд кубометров такого газа на Украину уже в 2021 году. Однако продажи в таких объемах будут возможны только в случае, если сама Польша не откажется от закупок у «Газпрома».

Представители Польши, Украины и США 31 августа подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам газа, который, в частности, касается поставок американского сжиженного газа через Польшу на Украину. Представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил на пресс-конференции, что с 2021 года Польша сможет поставлять на Украину до 6 млрд кубометров регазифицированного СПГ, если пропускная способность газопровода на границе в пункте Германовичи будет расширена. Сейчас она составляет около 4,5 млн кубометров в сутки (1,6 млрд кубометров в год), но польские власти убеждают Украину построить новый газопровод длиной 110 км от границы с Польшей до крупнейшего в Европе Бильче-Волицкого ПХГ. «Рассчитываем, что проект польско-украинского интерконнектора будет реализован в срок»,— заявил господин Наимский. В свою очередь, министр энергетики США Рик Перри выразил надежду, что поставляемый через Польшу американской СПГ «может помочь другому союзнику — Украине — предотвратить угрозу сокращения поставок российского газа».

Польские власти давно стремились превратить СПГ-терминал в местном Свиноустье в хаб по поставке сжиженного газа в страны Восточной Европы и Прибалтику.

Так, PGNiG заключила контракты на поставку 3,5 млн тонн (4,5 млрд кубометров) СПГ из США с 2022 года и подписала меморандум еще на 2 млн тонн. Но заявленные объемы поставок на Украину входят в противоречие с концепцией Варшавы об избавлении от зависимости от российского газа с 2022 года, когда истекает долгосрочный контракт с «Газпромом». Дело в том, что готовящееся расширение терминала в Свиноустье до 7,5 млрд кубометров вкупе со строительством газопровода Baltic Pipe из Норвегии (8 млрд кубометров) как раз должны покрыть потребности Польши в импорте газа. Если же Польша планирует поставлять существенный объем на Украину, то ей нужно будет продолжать закупки у «Газпрома».

«Это политическая история: Польша, которая поддерживает Украину в борьбе против "Северного потока-2", теперь просит ее разделить расходы на американский СПГ»,— считает Алексей Гривач из ФНЭБ. Он полагает, что если транзит российского газа через Украину прекратится, то СПГ в первую очередь придет на другие терминалы в Европе. Если же транзит сохранится в каком-то виде, то сохранятся и реверсные поставки газа из Европы (прежде всего Словакии) на Украину. Как писал “Ъ” (см. «Ъ-Онлайн» от 29 августа), при текущих ценах поставки СПГ на Украину через Польшу значительно менее выгодны, чем реверс.

Юрий Барсуков