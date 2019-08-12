Украина запаслась российским топливом

Украина рекордно нарастила закупки российского дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в июле, накануне вступления в силу спецпошлин на эти товары. Так, импорт дизтоплива, более половины которого пришлось на РФ, в июле вырос на 20,5%, до 660 тыс. тонн, а за полугодие увеличился почти на 10%, до 3,2 млн тонн. Импорт СУГ в июле подскочил почти на 45%, до 171 тыс. тонн. В дальнейшем эксперты не ожидают существенного снижения импорта на Украину этих товаров, но поставки будут частично переориентированы через Белоруссию, а рост цен из-за пошлин и более дорогой логистики ляжет на конечного потребителя.

Украина в июле на 20,5% повысила объемы импорта дизельного топлива, до 663 тыс. тонн. Из них на Россию пришлись рекордные 315,4 тыс. тонн, сообщает Enkorr со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95». Поставщиком основного объема российского дизтоплива (290 тыс. тонн) по системе нефтепродуктопроводов «Самара—Западное направление» была «Роснефть», остальные 25 тыс. тонн отгрузил по железной дороге ЛУКОЙЛ. С 1 августа на Украине действуют спецпошлины на российское дизтопливо, доставляемое по этому продуктопроводу, в 3,75%, с 1 октября они вырастут до 4%. В результате прокачка по маршруту «Самара—Западное направление», которой занимались украинские Wexler Group и Proton Energy Group, с августа остановилась. В отношении российских СУГ также введены спецпошлины в 1,75% и 3% соответственно.

2,5 млн тонн дизельного топлива из России было поставлено на Украину в 2018 году

Общий объем поставок дизельного топлива на рынок Украины в первом полугодии 2019 года, по данным Argus, увеличился на 9,8%, до 3,2 млн тонн. В агентстве отмечают, что общие потребности рынка в топливе выросли благодаря укреплению спроса со стороны предприятий промышленного и аграрного секторов (рост на 8,1%, до 1,9 млн тонн). Россия оставалась крупнейшим поставщиком дизтоплива, занимая около половины рынка (1,4 млн тонн, рост на 21%). Импорт из Белоруссии, на которую приходится около 37% объемов закупок Украины, составил около 1 млн тонн. Как сообщал в июле представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус, в августе—сентябре Киев ожидает роста поставок дизельного топлива из Белоруссии, а также собирается импортировать больше топлива морем.

Иван Кудинов из Argus поясняет, что дизтопливо из РФ, импортируемое по трубопроводу «Прикарпатзападтранса», будет замещаться поставками из Гомеля, куда поступает российское трубопроводное топливо с последующей перевалкой в железнодорожные цистерны.

Также будет увеличена доля закупок белорусского дизтоплива и ожидается рост морских поставок, говорит эксперт. По его данным, после введения пошлин белорусские поставщики уже повысили премии по спотовым контрактам с $16 до $19 на тонну. Господин Кудинов отмечает, что украинское правительство пока не намерено вводить пошлину на поставки железнодорожным транспортом, чтобы не спровоцировать резкий рост цен.

Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн отмечает, что потребление нефтепродуктов на Украине растет весь год на фоне активизации экономического роста. По его мнению, резкий рост импорта в июле связан с наращиванием закупок трубопроводных партий российского дизтоплива накануне введения спецпошлин. В августе потребление нормализовалось, но российского топлива меньше не станет, отмечает он. «Просто теперь этот дизель поступает по трубопроводу до Гомеля и дальше ж/д цистернами в Украину. Аналогичная ситуация с СУГ, который поступает из Белоруссии. Причем значительная его часть российского происхождения. Это просто увеличивает немного цену и дает небольшой заработок белорусским компаниям»,— говорит эксперт.

Поставки сжиженного углеводородного газа на Украину в июле, по данным Argus, увеличились на 44,7%, до 170,8 тыс. тонн. Это максимальный месячный показатель импорта за всю историю мониторинга агентства, отмечают там.

Рост поставок обусловлен низкими показателями импорта в июне. Наибольшие объемы СУГ (около 76,4%) поступили на Украину по железной дороге.

Россия оставалась крупнейшим поставщиком (63,1 тыс. тонн), на Белоруссию пришлось 48,4 тыс. тонн, на Казахстан — 27 тыс. тонн. Помимо этого почти вдвое нарастила объем поставок Польша (до 14,3 тыс. тонн). По словам Светланы Новолодской из Argus, 90% потребления СУГ на Украине приходится на газомоторное топливо. Эксперт считает, что рекордные импортные поставки в июле никак не связаны с введением спецпошлин, так как, когда о них было объявлено, закупки на июль уже были завершены и заключались договоры на август. По ее мнению, после введения пошлин поставки на Украину продолжатся в обычном режиме, а рост таможенной ставки будет переложен на конечного потребителя.

Ольга Мордюшенко; Олег Гавриш, Киев