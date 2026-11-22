В ответах на некоторые вопросы Александр Шуваев особо подчеркивал, что решать наиболее острые проблемы помогает федеральный центр. Именно с его помощью в Белгородской области пересмотрят вызывавший недовольство жителей порядок компенсаций за поврежденные при атаках БПЛА автомобили с лимитом в одну машину на семью и запретом на выплаты за повторные разрушения. Также с Москвой согласованы новые выплаты переселенцам из опасных приграничных районов.