Губернаторская линия
Глава Белгородской области Александр Шуваев пообщался с избирателями по-военному
Глава Белгородской области Александр Шуваев, избранный на этот пост в сентябре, провел свою первую прямую линию. На вопросы жителей и журналистов Герой России отвечал лаконично, переадресовывая многие обращения ответственным чиновникам и акцентируя опору на федеральный центр в решении острых проблем. Эфир прошел в подчеркнуто военной стилистике, о чем свидетельствовали регулярные отсылки к боевому прошлому губернатора и армейские формулировки в отчетах подчиненных.
Первая прямая линия Александра Шуваева в качестве губернатора прошла в студии ГТРК «Белгород» в пятницу, 20 ноября. Вопросы главе региона в течение полутора часов задавали дозвонившиеся в эфир местные жители и присутствовавшие журналисты, а ведущие зачитывали поступившие заранее просьбы и показывали видеообращения.
Выступая, господин Шуваев избегал долгих рассуждений и предпочитал лаконичные формулировки. Например, в ответ на эмоциональное видеообращение жительницы приграничного Грайворонского округа, жаловавшейся на невыполнение обещаний по защите объектов инфраструктуры, он кратко перечислил уже принятые меры: закупка 70 блочно-модульных котельных, закрытие электроподстанций саркофагами, выставление мобильных огневых групп на основных путях пролета БПЛА. Кроме того, в области «по опыту Донбасса» проложены четыре антидроновых коридора общей протяженностью 120 км. «И это не результат — мы дальше продолжаем»,— резюмировал губернатор.
В ответах на некоторые вопросы Александр Шуваев особо подчеркивал, что решать наиболее острые проблемы помогает федеральный центр. Именно с его помощью в Белгородской области пересмотрят вызывавший недовольство жителей порядок компенсаций за поврежденные при атаках БПЛА автомобили с лимитом в одну машину на семью и запретом на выплаты за повторные разрушения. Также с Москвой согласованы новые выплаты переселенцам из опасных приграничных районов.
Военный опыт участника СВО, по признанию губернатора, остается востребованным, особенно в части оперативного принятия решений. Хотя главным итогом своей работы за полгода он все же назвал сугубо мирное решение — распространение режима свободной экономической зоны на всю область. В то же время именно правила военной безопасности не позволяют ему публиковать оперативные фото и видео с мест обстрелов.
«Если я выставляю свой, скажем, "кружочек" или какой-то пост, то может быть второй ракетный удар»,— пояснил господин Шуваев, добавив, что проверяет организацию работ позже и без камер.
Большинство локальных вопросов Александр Шуваев переадресовывал участвовавшим в прямой линии чиновникам. Так, необходимость резкого повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в Старом Осколе обосновывал глава местной администрации Михаил Лобазнов. А сроки остекления пострадавшего от налета БПЛА дома в Белгороде и расписание городских маршруток комментировали мэр областного центра Валентин Демидов и глава минтранса Сергей Евтушенко. При этом чиновники нередко завершали выступления формулировками из армейского лексикона вроде «доклад окончен» и «есть». Обобщая итоги работы муниципалов, глава региона рассказал, что для местных чиновников уже создана методика оценки эффективности и запланировано командообразование в Президентской академии.
Политолог Александр Немцев считает, что первая прямая линия Александра Шуваева, по сути, зафиксировала введение в Белгородской области военного принципа единоначалия. По оценке эксперта, в отличие от прежнего губернатора Вячеслава Гладкова и глав других приграничных областей, господин Шуваев не ставит перед собой политических задач, а сам формат прямой линии использует скорее из-за соответствующих установок федерального центра. «У него есть конкретные начальники — администрация президента, правительство, президент — и задача четко исполнять их приказы. Прямая линия показала, что общественные механизмы в Белгородской области будут перестраиваться под военное управление по примеру Донбасса»,— заключает политолог.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 3