Опасные товары призвали к порядку
Определен механизм принятия решений о блокировке продаж некачественной продукции
Минэкономики подготовило проект правительственного постановления о том, как с 1 марта 2027 года будет работать внесудебный порядок блокировки продажи опасных для здоровья потребителей товаров через систему маркировки «Честный знак». Прописываются порядок выдачи таких предписаний надзорными органами и механизм возобновления продаж, включая возможность обжаловать вынесенные решения. Представители профильных бизнес-ассоциаций сообщают, что документ с ними обсуждался и существенных возражений не вызывает.
Минэкономики разработало правила принятия и отмены решений о выдаче предписаний, позволяющих во внесудебном порядке блокировать продажу потенциально опасной для здоровья покупателей продукции. Соответствующее постановление правительства (проект есть у “Ъ”) должно вступить в силу 1 марта 2027 года — одновременно с законом, в развитие которого оно подготовлено. До этой даты подобные ограничения (в том числе при риске массовых отравлений) будут по-прежнему вводиться только через суд. После — на основании выдачи предписания контролирующего органа. При этом промаркированная продукция будет автоматически блокироваться к продаже через систему «Честный знак» прямо на кассах магазинов.
Предусматривается два отдельных механизма принятия таких решений. В первом случае это будут делать главные санитарные врачи по региону и их заместители — соответствующий порядок, как сообщили “Ъ” в Минэкономики, готовит Роспотребнадзор. Во втором случае решения будут принимать контрольно-надзорные органы (например, Росстандарт, Россельхознадзор). Процедуру именно для этого варианта и описывает проект Минэкономики.
В Центре развития перспективных технологий (оператор системы «Честный знак») “Ъ” пояснили, что ограничительные меры будут применяться исключительно к той партии продукции, в отношении которой подтвердятся риски для жизни и здоровья граждан, остальной ассортимент производителя затрагиваться не будет.
При принятии решений руководители контрольно-надзорных органов или их заместители будут опираться на результаты проверок, расследований несчастных случаев, причин массовых заболеваний и так далее.
Согласно проекту, ведомство должно будет внести выданное предписание в единый реестр контрольно-надзорных мероприятий в течение одного рабочего дня и направить его копию продавцу. Информация об этом появится на сайте контрольного органа, а если речь идет о промаркированном товаре — и в системе «Честный знак». Уведомление также получит Росаккредитация, а при наличии серийного сертификата соответствия — выдавший его орган по сертификации, который должен будет провести инспекционный контроль продукции, указанной в предписании.
Продавцы смогут обжаловать принятое надзором решение. Но для этого придется самостоятельно провести проверку по выявленным контрольным органом нарушениям. Заявление об обжаловании должно быть рассмотрено в течение пяти рабочих дней с момента его поступления. Если предписание было выдано неправомерно, продавец сможет рассчитывать на компенсацию из бюджета, в том числе за недополученный во время приостановки продаж доход.
При разработке этого порядка Минэкономики активно взаимодействовало с предпринимательским сообществом, сообщила “Ъ” вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.
По ее словам, описанный в законе механизм блокировки продаж может показаться «репрессивным», поскольку предприниматель рискует попасть под приостановку продаж товара просто из-за жалобы конкурента. Так что разработанный Минэкономики четкий порядок принятия решений — «важная веха», позволяющая «навести порядок, не нанося вреда», сказала Марина Блудян.
В Ассоциации компаний интернет-торговли (там ранее опасались, что отсутствие порядка возврата товаров в оборот может обернуться издержками для бизнеса) отмечают, что проектом постановления ключевые риски сняты. «Важно, что появилась норма об обязательной публикации опровержения при отмене предписания: это позволяет "реабилитировать" товар в глазах потребителя и не потерять продажи»,— сказал президент организации Артем Соколов. Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли также участвовала в обсуждении проекта, сообщил ее председатель Станислав Богданов. По его словам, существенных замечаний у него не возникло, а нюансы реализации нового порядка, которые далее предстоит отработать в диалоге с регулятором, выявит практика.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 2