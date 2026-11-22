Путин и Трамп не обсуждали назначение посла России в США
Вопрос о том, кто станет новым российским послом в США, не обсуждался на переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом в Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Ведомостям». Президенты встречались на саммите АТЭС, который прошел 18–19 ноября.
Господин Песков охарактеризовал беседу президентов как «более концептуальный разговор». Он также пояснил, почему до сих пор не назначены новые российские послы в Великобритании и Франции. По его словам, полноценных отношений с этими государствами фактически нет.
О смерти российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева стало известно 11 ноября. Причиной стало хроническое заболевание. Представитель МИД России Мария Захарова 14 ноября заявила, что дипломат продолжал работать, несмотря на тяжелую болезнь.