Гурманские будни
Grand Zor: узбекская кухня с дубайским акцентом
Узбекская кухня не слишком располагает к диетическим компромиссам: мясо, рис, тесто, насыщенные бульоны и щедрая рука повара — ее гастрономическая основа. Однако современные ресторанные тенденции добрались и до этого направления.
В московском Grand Zor решили, что национальные специалитеты могут быть не только сытными, но и деликатными, а подача плова или самсы вполне способна претендовать на отдельный театральный номер.
Grand Zor — первый московский проект дубайской Success Hospitality Group.
Интерьер с мавританскими арками, восточными орнаментами, белыми накрахмаленными скатертями, выразительными светильниками и обилием зелени выдержан в ближневосточной эстетике, но все же не в той самой привычной классической, а более легкой. Белый рояль, живая музыка и DJ-сеты напоминают, что ресторан рассчитывает не только на гастрономическую, но и на светскую аудиторию.
Главная задача кухни — сделать традиционные узбекские блюда менее тяжелыми, не лишая их национального характера. Мясо здесь халяльное, специи подбираются с особенно тщательно. Впрочем, одними рецептами дело не ограничивается: некоторые позиции меню получили эффектную подачу.
За гастрономическую концепцию отвечает шеф Аркадий Миронов.
Самсу на кости (1200 руб.) раскрывают непосредственно у стола и начиняют костным мозгом. В разделе для большой компании метровая кюфта из ягненка (5800 руб.). Мясо, взбитое до консистенции нежного суфле, затем опаливают прямо в зале при госте. Чеддер добавляет вкусу ореховые оттенки. В данном случае зрелищность вполне оправдана: приготовление становится частью впечатления от блюда.
В том же разделе представлен шоу-плов (5600 руб.), который выносят в горячем казане. Но главное здесь все-таки не эффектное появление, а качество приготовления: рис рассыпчатый, рисинка к рисинке. Для блюда, вокруг которого в узбекской кухне сложился настоящий культ, это, пожалуй, самая важная характеристика.
Стремление облегчить национальную кухню особенно заметно в супах. Шурпа с говядиной (990 руб.) подается с удивительно прозрачным бульоном, почти невесомым на вид, хотя вкус у него вполне основательный. Есть вариант с каре ягненка (1100 руб.). Манты с говядиной (950 руб.) приготовлены в очень тонком тесте, которое не перетягивает внимание с мясной начинки.
Винная карта не ограничивается традиционными для восточного ресторана решениями. Бордо соседствует с итальянскими Avignonesi 50/50 и Ornellaia, французское шампанское — с винами Нового Света. Возможно, для кого-то бокал вина к плову станет экспериментом, но почему бы и нет. Чайная коллекция с отдельной церемонией, напротив, обращается к традиции и прекрасно заполнит время между подачами.
Grand Zor
3-я улица Ямского Поля, дом 24
Ежедневно с 12.00 до 00.00
Пять шефов и двадцать лет истории: Modus отметит юбилей ужином «Поколения»
В этом году сразу несколько московских ресторанов отмечают двадцатилетие. Среди них — Modus, который 24 ноября устроит по этому случаю специальный ужин «Поколения».
На одной кухне встретятся пять шеф-поваров, представляющих разные этапы развития московской гастрономии: от ее старой школы до нового поколения.
К бренд-шефу Modus Андрею Жданову присоединятся Александр Попов, Мирко Дзаго, Илья Елефтериади и Алексей Волков.
Попов — один из ветеранов московской ресторанной сцены, в разные годы он работал в «ЦДЛ», «Волне» и «Дичи». Итальянский шеф Мирко Дзаго известен по ресторанам Onest, «Аист» и Bro&N. Илья Елефтериади, шеф проектов Poly и Pame, соединяет в своей кухне греческие, кавказские и ближневосточные традиции. Алексей Волков руководит кухнями «Поля» и Lea, где обращается к современной русской кухне и сочетает итальянские и японские приемы.
Каждый участник приготовит одно из своих авторских блюд. Ужин откроют закуски Андрея Жданова: несладкие эклеры с камчатским крабом и икрой, картофельный пончик с мраморным бычком, обожженный лосось с грейпфрутом и морской гребешок с имбирным понзу.
В меню также войдут крудо из желтохвоста с пальчиковым лаймом от Алексея Волкова, сахалинский гребешок с копченым угрем и кремом из баклажанов от Ильи Елефтериади и жюльен из заячьих почек с гречневой кашей от Александра Попова. Мирко Дзаго приготовит мраморного бычка в соли с ромашкой и овощами. Сам Жданов представит черную треску в хересном лаке с шафрановым фенхелем и осетровой икрой, а на десерт подаст чизкейк с черным кунжутом и соленой карамелью. Вина к блюдам подберет сомелье ресторана Елена Савельева.
Музыкальную часть вечера составят выступления трубача Василия Еретина, актрисы и певицы Екатерины Волковой и участника проекта «Голос» Ильи Никко.
Начало ужина в 20.00
Стоимость ужина: 21000 руб.
Винное сопровождение: 7500 руб.
Modus
1-ый Труженников переулок, дом 6