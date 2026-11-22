Интерьер с мавританскими арками, восточными орнаментами, белыми накрахмаленными скатертями, выразительными светильниками и обилием зелени выдержан в ближневосточной эстетике, но все же не в той самой привычной классической, а более легкой. Белый рояль, живая музыка и DJ-сеты напоминают, что ресторан рассчитывает не только на гастрономическую, но и на светскую аудиторию.