Импорт минеральных продуктов в РФ вырос более чем втрое
Мониторинг внешней торговли
Российский импорт минеральных продуктов (в том числе бензина) за январь—сентябрь вырос более чем втрое в годовом выражении, в третьем квартале — более чем вчетверо. Такие оценки приводят аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». В результате доля минеральных продуктов в общем товарном импорте РФ в третьем квартале достигла примерно 5% против среднего уровня 1,8% за 2021–2025 годы. Несмотря на быстрый прирост закупок, эта категория товаров пока занимает относительно небольшое место в структуре российского импорта.
Рост ввоза минеральных продуктов происходит на фоне общего ускорения оборотов российской внешней торговли. По расчетам «Твердых цифр», за девять месяцев 2026 года товарный экспорт увеличился на 17% год к году, до $355 млрд, импорт — на 15%, до $252 млрд (см. график). В третьем квартале оба показателя выросли почти на 20%. Опубликованные ранее итоги внешней торговли от Федеральной таможенной службы несколько иные: экспорт за девять месяцев составил $346,5 млрд, импорт — 229,7 млрд. По данным службы, импорт минеральных продуктов в январе—сентябре составил $7,3 млрд с ростом в 253% к сопоставимому периоду 2025 года.
Основной вклад в увеличение стоимости экспорта внесли минеральные продукты, тогда как рост импорта обеспечивали преимущественно машины и оборудование. По прогнозу аналитиков, по итогам года экспорт может составить около $500 млрд, импорт — приблизиться к $350 млрд.
Главным источником прироста внешнеторгового оборота остается Китай. За январь—сентябрь российский экспорт в КНР увеличился почти на 30% в долларовом выражении, а импорт китайских товаров — примерно на треть. На Китай теперь приходится около трети российского экспорта и почти 40% импорта. Сопоставимыми темпами, примерно на 30% год к году, увеличивались российские поставки в Индию.
Оценки аналитиков основаны на зеркальной статистике более чем 50 торговых партнеров России, поскольку российские данные о внешней торговле в страновом разрезе остаются закрытыми. Сопоставление с агрегированными показателями Центробанка свидетельствует о сохранении репрезентативности такого подхода для оценки годовой динамики торговли. Зеркальная статистика охватывает около 85% российского экспорта (как и до 2022 года), однако по импорту ее охват с тех пор сократился с более чем 80% до примерно 70%. Аналитики связывают это с перераспределением поставок в пользу стран, не публикующих оперативную статистику торговли по партнерам.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 2