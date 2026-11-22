Оценки аналитиков основаны на зеркальной статистике более чем 50 торговых партнеров России, поскольку российские данные о внешней торговле в страновом разрезе остаются закрытыми. Сопоставление с агрегированными показателями Центробанка свидетельствует о сохранении репрезентативности такого подхода для оценки годовой динамики торговли. Зеркальная статистика охватывает около 85% российского экспорта (как и до 2022 года), однако по импорту ее охват с тех пор сократился с более чем 80% до примерно 70%. Аналитики связывают это с перераспределением поставок в пользу стран, не публикующих оперативную статистику торговли по партнерам.