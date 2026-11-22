Остальные показатели, хотя и продемонстрировали положительную динамику, остались в зоне спада. Компонента продаж поднялась с 44,6 до 45,7 пункта — сказалось улучшение ожиданий и ситуации с фактическим сбытом продукции. Рост выручки в октябре зафиксировали 26% предпринимателей (плюс 4 п. п.), но на сокращение спроса жаловались чаще — в 44% случаев (плюс 1 п. п.). Компонента кадров выросла с 46,4 до 48,8 пункта, значительный вклад здесь также внесли ожидания: расширение штата планировала наибольшая в 2026 году доля МСП (27%, плюс 3 п. п.). Более уверенный рост показателя тормозит фактическая ситуация с наймом — сократить персонал была вынуждена по-прежнему высокая доля предприятий (29%, минус 3 п. п.). Нанимали же сотрудников они почти вдвое реже — в 16% случаев (плюс 2 п. п.).