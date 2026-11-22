Малый бизнес ощутил «бабье лето»
Индекс RSBI в октябре вышел на максимум 2026 года
Индекс RSBI, отражающий деловые настроения малого и среднего бизнеса, в октябре достиг максимального за 2026 год значения в 53,4 пункта. Такая динамика обусловлена сезонным повышением потребительской активности и временно выросшими госрасходами на льготные программы для субъектов МСП.
По итогам октября сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) продемонстрировал наиболее оптимистичные в этом году деловые настроения, следует из совместного исследования банка ПСБ, «Опоры России» и компании Magram Market Research. Рассчитываемый ими индекс RSBI за месяц вырос с 50,8 до 53,4 пункта (значения ниже 50 пунктов говорят о сжатии деловой активности, выше — о ее расширении).
На такую динамику повлияли сезонное оживление потребительской активности и наращивание госрасходов на льготное кредитование МСП в приоритетных отраслях.
Входящая в состав индекса компонента кредитов выросла с 57,7 до 62,5 пункта и обновила максимум с начала наблюдений в 2020 году. Доля одобренных займов малому и среднему бизнесу составила 74% (плюс 11 процентных пунктов месяц к месяцу, п. п.). Лучше всего ситуация с займами складывалась в торговле и производстве. Представители этих двух секторов также довольно активно наращивали вложения в бизнес, за счет чего компонента инвестиций выросла с 54,9 до 57,2 пункта.
Остальные показатели, хотя и продемонстрировали положительную динамику, остались в зоне спада. Компонента продаж поднялась с 44,6 до 45,7 пункта — сказалось улучшение ожиданий и ситуации с фактическим сбытом продукции. Рост выручки в октябре зафиксировали 26% предпринимателей (плюс 4 п. п.), но на сокращение спроса жаловались чаще — в 44% случаев (плюс 1 п. п.). Компонента кадров выросла с 46,4 до 48,8 пункта, значительный вклад здесь также внесли ожидания: расширение штата планировала наибольшая в 2026 году доля МСП (27%, плюс 3 п. п.). Более уверенный рост показателя тормозит фактическая ситуация с наймом — сократить персонал была вынуждена по-прежнему высокая доля предприятий (29%, минус 3 п. п.). Нанимали же сотрудников они почти вдвое реже — в 16% случаев (плюс 2 п. п.).
По видам деятельности наиболее резкий рост показало производство — индекс RSBI в этой сфере увеличился с 50,4 до 55,7 пункта. Позиции торговли также укрепились — с 51 до 52,9 пункта. Самыми сдержанными темпами улучшалась ситуация с услугами — их индекс подрос с 50,9 до 51,8 пункта.
Согласно опросу, увереннее всего в октябре себя чувствовал средний бизнес — его индекс RSBI вырос с 55,3 до 61,8 пункта. Индекс малого бизнеса подрос с 50,6 до 55,5 пункта, а вот показатель микробизнеса пошел на спад — снижение с 49,8 до 49,5 пункта.
Поднявшееся в октябре настроение МСП может быть подпорчено в ноябре.
Причина тому — заложенное в принимаемый Госдумой бюджетный пакет лишение многих видов деятельности, в том числе торговли, доступа к льготным региональным ставкам по упрощенной системе налогообложения. «Пока мы с осторожным оптимизмом оцениваем развитие ситуации в сегменте»,— говорит старший вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов. По его словам, состояние МСП — в особенности микробизнеса — в текущих макроэкономических условиях выглядит «по-прежнему хрупким».
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 2