Владислав Даванков, например, напомнил о предвыборном законопроекте НЛ о продаже «красивых номеров». Другим шагом навстречу автолюбителям должно стать упрощение легального тюнинга. Изменение конструкции автомобиля требует ряда сложных согласований, партийцы же предлагают свести эту процедуру к четырем простым шагам, объяснил господин Даванков. Закоренелых любителей «этого дела», навешивающих на автомобили нештатные элементы, «все равно не переделать», пояснил он. С этим согласился депутат Госдумы Станислав Дружинин: «В студенческие годы у меня была "девятка", я все деньги в нее вкладывал! Важно было взять фары, сабвуфер…»