Партийцы хотят порулить
«Новые люди» пообещали защищать права автомобилистов системно
«Новые люди» создали внутрипартийный комитет по защите прав автомобилистов, который возглавила известный автоблогер Елена Лисовская («Лиса рулит»). По задумке, автомобилисты смогут обращаться в комитет за юридической помощью, а его члены займутся подготовкой тематических инициатив. Собеседники “Ъ” в партии объяснили, что хотят выстроить системную работу с повесткой, затрагивающей интересы сорокамиллионной аудитории.
О создании комитета Елена Лисовская и вице-спикер Госдумы от «Новых людей» (НЛ) Владислав Даванков объявили 20 ноября на специальном мероприятии в Думе. Автолюбителей призвали приходить к партийцам за юридической поддержкой, сообщать о «несправедливых штрафах», проблемах с дорожной инфраструктурой, «камерах-ловушках» и других нарушениях прав водителей. «Главная задача комитета — сделать жизнь автомобилистов проще, дороги безопаснее, а законодательство более справедливым по отношению к водителям»,— заявили организаторы в анонсе мероприятия.
Круглый стол, приуроченный к открытию комитета, фактически стал ярмаркой уже существующих партийных инициатив на ту же тему.
Владислав Даванков, например, напомнил о предвыборном законопроекте НЛ о продаже «красивых номеров». Другим шагом навстречу автолюбителям должно стать упрощение легального тюнинга. Изменение конструкции автомобиля требует ряда сложных согласований, партийцы же предлагают свести эту процедуру к четырем простым шагам, объяснил господин Даванков. Закоренелых любителей «этого дела», навешивающих на автомобили нештатные элементы, «все равно не переделать», пояснил он. С этим согласился депутат Госдумы Станислав Дружинин: «В студенческие годы у меня была "девятка", я все деньги в нее вкладывал! Важно было взять фары, сабвуфер…»
Открытие комитета привлекло повышенное внимание депутатов от НЛ. Поделиться идеями и проблемами помимо господина Дружинина пришли его коллеги по фракции Антон Ткачев и Максим Гулин, а также зампред партии, депутат Мосгордумы Александр Даванков. Последний, в частности, сообщил, что все депутаты НЛ в регионах получили установку внимательно следить за тем, куда идут деньги от штрафов для автомобилистов.
Всю эту повестку Елена Лисовская пообещала свести воедино в рамках комитета.
На «неполиткорректный» вопрос “Ъ” о порученной ей «неженской» теме блогер не обиделась: «Я 25 лет это слушаю и изо дня в день успешно доказываю свою компетентность».
Она также сообщила, что давно помогает автолюбителям журналистскими методами, но «одной камерой все проблемы не решить». «А у партии есть влияние, которое позволит разбираться с несправедливостью на системном уровне»,— указала госпожа Лисовская. Собеседники же “Ъ” в «Новых людях» добавили, что автомобильную повестку давно пора было систематизировать на политическом уровне. «Это 40–50 млн автовладельцев»,— заметил один из них.
Газета «Коммерсантъ» №216/Пот 23.11.2026, стр. 3