Глава ВС США обсудил военное взаимодействие с союзниками на Ближнем Востоке
Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер обсудил с руководством стран-союзников в регионе военное взаимодействие. Об этом указано в сообщении командования по итогам поездки адмирала Купера на Ближний Восток в соцсети X.
За время недельной поездки глава CENTCOM провел переговоры с гражданскими и военными лидерами Израиля, Саудовской Аравии и Катара. Стороны обсудили текущую обстановку в сфере безопасности, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
Газета The Times of Israel со ссылкой на источники писала, что 18 ноября адмирал Купер встретился с начальником штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенантом Эялем Замиром и другими представителями высшего военного руководства страны. По данным издания, целью встречи стало обсуждение планов по теме Ирана.