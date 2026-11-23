Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер обсудил с руководством стран-союзников в регионе военное взаимодействие. Об этом указано в сообщении командования по итогам поездки адмирала Купера на Ближний Восток в соцсети X.