СМИ: Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа на закрытом обеде

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг резкой критике внешнюю политику Дональда Трампа во время закрытого обеда в Нью-Йорке, организованного аналитическим центром Gatestone Institute, сообщает Politico со ссылкой на участников мероприятия. В частности, он назвал «ужасным сигналом» приглашение талибов в президентскую резиденцию в Кэмп-Дэвиде, поскольку это неуважительно по отношению к жертвам теракта 11 сентября (встреча была отменена).

Господин Болтон также заявил, что любые переговоры с Ираном и КНДР «обречены на провал». По его словам, главы этих стран идут на контакт только для того, чтобы добиться отмены санкций и поддержать свою экономику. Бывший советник президента напомнил об атаке Ирана на американский беспилотник и отметил, что если бы тогда Дональд Трамп принял действенные меры, нападения на саудовские нефтяные объекты могло не произойти. Джон Болтон назвал случившееся «актом войны».

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Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп сообщил об увольнении Джона Болтона. По информации агентства Bloomberg, президент США уволил советника за то, что он был против ослабления санкций в отношении Ирана. Позднее господин Трамп заявил, что господин Болтон допустил ошибки по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана. Новым советником по нацбезопасности был назначен спецпредставитель США по делам заложников Роберт О`Брайен.

Подробнее об увольнении Джона Болтона читайте в материале “Ъ” «Отражение советнической угрозы».

Пять фактов о новом советнике Трампа по нацбезопасности — в публикации “Ъ” «Прибалтика вдруг стала притягивать Путина».