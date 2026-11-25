«Но все равно мы будем заимствовать. Не на всю сумму, а с учетом доходов, которые мы ожидаем»,— пояснил господин Силуанов журналистам в Совете Федерации (цитата по «Интерфаксу»). Ведомство рассчитывает привлечь около 2,4 трлн руб. от размещения облигаций в четвертом квартале. Сейчас план выполнен на 25% — привлечено 618 млрд руб.