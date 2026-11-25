Минфин сократит программу заимствований в конце года с учетом допдоходов
Министерство финансов России намерено скорректировать план по внутренним заимствованиям на четвертый квартал с учетом ожидаемых доходов федерального бюджета. Об этом сообщил вице-премьер, глава ведомства Антон Силуанов.
«Но все равно мы будем заимствовать. Не на всю сумму, а с учетом доходов, которые мы ожидаем»,— пояснил господин Силуанов журналистам в Совете Федерации (цитата по «Интерфаксу»). Ведомство рассчитывает привлечь около 2,4 трлн руб. от размещения облигаций в четвертом квартале. Сейчас план выполнен на 25% — привлечено 618 млрд руб.
Кроме того, Минфин, чтобы снизить дефицит бюджета, намерен жестко контролировать объем привлечения займов. По мнению господина Силуанова, это поможет снизить стоимость денег в российской экономике.