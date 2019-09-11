Трамп объяснил увольнение Болтона ошибками по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона из-за того, что тот допустил некоторые ошибки, в том числе обидел лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Джон — человек, с которым у меня были хорошие отношения. Но он сделал некоторые ошибки. Он предлагал действовать с Северной Кореей как с Ливией. Не очень хорошее заявление, если учитывать, что произошло с Муаммаром Каддафи»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по Reuters). По его словам, в ответ на такое предложение Ким Чен Ын сообщил, что не хочет иметь дело с Джоном Болтоном.

Американский президент сказал, что был не согласен и с проводимой политикой жестких санкций в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в отношении иранской проблемы. Ранее 11 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент США уволил Джона Болтона за то, что тот был против ослабления санкций в отношении Тегерана, чтобы обеспечить встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

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Господин Трамп заявил, что рассматривает пять «очень квалифицированных» кандидатов на замену Джона Болтона. Их имена президент не озвучил. Reuters предполагает, что ими может стать спецпосланник США по Северной Корее Стивен Бигун, посол США в Германии Ричард Гренелл, спецпредставитель администрации по делам заложников Роберт О'Брайен и заместителя госсекретаря Джон Салливан.

Подробнее об увольнении советника по национальной безопасности Джона Болтона читайте в материале “Ъ” «Отражение советнической угрозы».