«Прибалтика вдруг стала притягивать Путина» Пять фактов о новом советнике президента Дональда Трампа по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп в среду назначил Роберта О'Брайена на должность своего нового — уже четвертого по счету — советника по национальной безопасности. Роберт О'Брайен сейчас занимает пост специального посланника президента в Госдепартаменте по делам заложников. “Ъ” собрал наиболее интересные факты о будущем советнике Дональда Трампа.

Роберт О'Брайен станет четвертым советником нынешнего президента США по вопросам национальной безопасности. Меньше всех на этом посту продержался первый советник Дональда Трампа Майкл Флинн: он был вынужден подать в отставку менее чем через месяц после вступления нового президента в должность из-за того, что его заподозрили в дезинформации коллег о своих переговорах с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком. Его преемник генерал Герберт Макмастер был уволен Дональдом Трампом чуть более чем через год. Ему не удалось найти общий язык с президентом и другими высокопоставленными представителями администрации. Своего третьего советника, Джона Болтона, хозяин Белого дома уволил через год и четыре месяца из-за разногласий по ключевым внешнеполитическим вопросам (Афганистану, Ирану и т. д.). Для утверждения нового советника в должности Дональду Трампу согласие Сената запрашивать не нужно.

по вопросам национальной безопасности. Меньше всех на этом посту продержался первый советник Дональда Трампа Майкл Флинн: он был вынужден подать в отставку менее чем через месяц после вступления нового президента в должность из-за того, что его заподозрили в дезинформации коллег о своих переговорах с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком. Его преемник генерал Герберт Макмастер был уволен Дональдом Трампом чуть более чем через год. Ему не удалось найти общий язык с президентом и другими высокопоставленными представителями администрации. Своего третьего советника, Джона Болтона, хозяин Белого дома уволил через год и четыре месяца из-за разногласий по ключевым внешнеполитическим вопросам (Афганистану, Ирану и т. д.). Для утверждения нового советника в должности Дональду Трампу согласие Сената запрашивать не нужно. Роберт О'Брайен, юрист и политолог по образованию, ранее высоких постов не занимал . Он много лет проработал в Госдепартаменте: в частности, был сопредседателем американо-афганской комиссии по судебной реформе в Афганистане и входил в состав Консультационного комитета США по объектам культурного достояния. Имеет опыт работы в структурах ООН и чин майора запаса сухопутных войск США. Сооснователь частной американской юридической компании Larson O'Brien. По линии Республиканской партии ездил наблюдателем на выборы в Грузию и на Украину. Свой нынешний пост он занимает с мая 2018 года. Сергей Строкань о следующем советнике Трампа и будущем американской политики

. Он много лет проработал в Госдепартаменте: в частности, был сопредседателем американо-афганской комиссии по судебной реформе в Афганистане и входил в состав Консультационного комитета США по объектам культурного достояния. Имеет опыт работы в структурах ООН и чин майора запаса сухопутных войск США. Сооснователь частной американской юридической компании Larson O'Brien. По линии Республиканской партии ездил наблюдателем на выборы в Грузию и на Украину. Свой нынешний пост он занимает с мая 2018 года. В 2016 году Роберт О'Брайен участвовал в дебатах с демократом Дереком Ширером, в ходе которых сделал ряд заявлений по России . В частности, господин О'Брайен сказал, что сокращение бюджета Пентагона увеличило вероятность нападения на союзников США со стороны потенциальных агрессоров. «Прибалтика вдруг стала притягивать Путина»,— заявил он, предложив направить в Европу дополнительные силы для сдерживания России и предотвращения «захвата» ею новых территорий.

. В частности, господин О'Брайен сказал, что сокращение бюджета Пентагона увеличило вероятность нападения на союзников США со стороны потенциальных агрессоров. «Прибалтика вдруг стала притягивать Путина»,— заявил он, предложив направить в Европу дополнительные силы для сдерживания России и предотвращения «захвата» ею новых территорий. В 2016 году он написал книгу «Пока Америка спала: Как восстановить американское лидерство в кризисном мире». В ней автор резко критикует внешнюю политику 44-го президента США Барака Обамы. По мнению Роберта О'Брайена, действия предыдущей администрации «внушили смелость противникам и разочаровали союзников» США. Особой критики автора удостоилась политика Барака Обамы на сирийском и иранском направлениях. Роберт О'Брайен счел ее слишком мягкой.

«Пока Америка спала: Как восстановить американское лидерство в кризисном мире». В ней автор резко критикует внешнюю политику 44-го президента США Барака Обамы. По мнению Роберта О'Брайена, действия предыдущей администрации «внушили смелость противникам и разочаровали союзников» США. Особой критики автора удостоилась политика Барака Обамы на сирийском и иранском направлениях. Роберт О'Брайен счел ее слишком мягкой. Газета The New York Times пишет, что Дональд Трамп высоко оценил способность Роберта О'Брайена добиваться освобождения граждан США, задержанных в разных странах. «Я долгое время тесно работал с Робертом. Он отлично справится со своей работой»,— написал в Twitter американский президент.

Елена Черненко