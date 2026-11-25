На складах особой экономической зоны «Липецк» ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах Елецкой площадки особой экономической зоны «Липецк» в населенном пункте Новый Ольшанец. Об этом 25 ноября сообщило областное управление МЧС.
Пострадавших нет. Пожарные продолжают проливать и разбирать конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания.
Пожар начался 24 ноября и охватил три склада с сельскохозяйственными удобрениями. В тот же день его локализовали на площади 6 тыс. кв. м. К тушению привлекли 30 человек и семь единиц техники.