Сами себе выдвиженцы

Не все избранные при поддержке власти депутаты Мосгордумы готовы вступать во фракцию «Единой России». Так, Наталья Метлина и Роман Бабаян сообщили “Ъ”, что не планируют поддерживать партию власти. Формально отказ троих самовыдвиженцев может означать для партии риск потери простого большинства в МГД. При этом не прошедший в парламент лидер московских единороссов Андрей Метельский может стать советником Сергея Собянина, сохранив позицию секретаря столичного отделения партии. На сегодняшней конференции регионального отделения ЕР планирует определиться с составом фракции, ее руководителем и кандидатом в спикеры МГД.

Во вторник 45 избранных депутатов Мосгордумы были приведены к присяге. Поздравить парламентариев с избранием прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что большинство депутатов обновленного московского парламента не являются профессиональными политиками. «Решиться пройти это испытание дорогого стоит»,— оценил господин Собянин кампанию по выборам МГД. Поздравительное слово произнес и глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он напомнил, что нынешний состав столичного парламента обновился более чем на 60%. Напомним, в выборах 8 сентября участвовали 225 кандидатов. 57 кандидатов, в том числе ряд представителей несистемной оппозиции, первоначально получили отказ в регистрации. Успешно обжаловать его удалось лишь Сергею Митрохину («Яблоко»), который выиграл выборы в 43-м округе. Всего «Яблоко», с учетом поддержанной им Дарьи Бесединой, получило четыре места, еще три места у «Справедливой России» и 13 — у КПРФ. Формально оппозиция втрое расширила свое присутствие в МГД. Сергей Митрохин и Максим Круглов («Яблоко»), а также Евгений Ступин (КПРФ) немедленно подтвердили, что их фракции намерены добиваться отставки господина Горбунова.

Отметим, что в МГД шестого созыва 28 мандатами располагала «Единая Россия». Теперь же среди 25 депутатов, шедших на выборы в порядке самовыдвижения, но при поддержке властей, есть разногласия по поводу фракционной идентичности. Так, об отказе войти во фракцию ЕР “Ъ” заявили Наталья Метлина и Роман Бабаян. Госпожа Метлина сделала карьеру в журналистике, работала на федеральных каналах, вела авторское ток-шоу «Между тем» на канале «Звезда». «Ни в какие фракции, тем более партийные, я вступать не собираюсь,— сказала госпожа Метлина “Ъ”.— Не исключаю создание депутатских групп, в которые войдут и независимые депутаты, и партийцы, причем разные. Но пока до блокирования еще очень далеко». Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян также не планирует вступать в какую-либо партийную фракцию: «Странно было бы, если бы мы (самовыдвиженцы.— “Ъ”) вступали в какие-то фракции, если не являемся членами какой-либо партии». «Что касается депутатской группы, этот вариант возможен, но чтобы понимать, что к чему, необходимо как минимум с коллегами разговаривать,— сказал господин Бабаян.— Для этого мы должны собраться на какое-то заседание, и на этом заседании мы, наверное, как-то определимся, будем ли образовывать группу или нет».

Депутат Маргарита Русецкая сообщила “Ъ”, что ее членство в «Единой России» приостановлено из-за прошлой работы в Общественной палате РФ и Общественной палате Москвы. Она пока не определилась, входить ли во фракцию ЕР или в какое-либо депутатское объединение. Депутат Елена Николаева призналась “Ъ”, что ей «было бы комфортно» работать в составе депутатского объединения «Моя Москва» (из десяти его участников в прошлом составе МГД в нынешнюю думу избраны трое).

Отметим, что если к фракции ЕР откажутся присоединиться хотя бы трое одномандатников из поддержанных властями самовыдвиженцев, то партия не получит простого большинства в столичном парламенте. При этом для принятия важных решений фракция, скорее всего, найдет способ создать коалиции.

Решение по составу фракции будет принято в ближайшее время: сегодня московское отделение партии проведет конференцию, где планирует определиться с этими вопросами. Там же планируется избрать и руководителя фракции. В МГД прежнего созыва им был Степан Орлов, переизбранный 8 сентября. По мнению источников “Ъ” в партии, у него высокие шансы сохранить позицию. Также ЕР может поддержать кандидатуру Алексея Шапошникова на должность председателя Мосгордумы.

По уставу ЕР, региональная конференция должна решать вопрос и о секретаре регионального отделения — сейчас им является Андрей Метельский. Господин Метельский баллотировался в новую Мосгордуму, но проиграл в своем округе представителю КПРФ Сергею Савостьянову. Неудачи на выборах, как правило, означают для руководителей региональных отделений риск лишиться должности, но Андрей Метельский свою, скорее всего, не потеряет: об этом заявил сразу после выборов секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Источник, близкий руководству партии, подтверждает, что ситуация не изменилась и господин Метельский, скорее всего, останется во главе регионального отделения. Также два источника, близких руководству ЕР, и собеседник “Ъ” в мэрии Москвы заявили, что Андрей Метельский может получить статус советника мэра Москвы. При этом собеседники “Ъ” отметили, что это лишь один из вариантов его дальнейшей карьеры: господин Метельский также может уйти в бизнес или на работу в госкорпорацию. От того, какой вариант реализуется, могут зависеть и его перспективы в качестве секретаря регионального отделения. «Сейчас я вам комментировать ничего не буду. Когда назначат, тогда все и расскажу»,— заявил господин Метельский “Ъ”.

Андрей Винокуров, Владимир Хейфец, Никита Прокшин, Елена Рожкова, Ангелина Галанина