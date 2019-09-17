От присяги до отставки

В Московской городской думе во вторник прошла присяга депутатов седьмого созыва, а первое заседание обновленного парламента пройдет 19 сентября. Мэр Сергей Собянин, отметив, что большинство новоизбранных депутатов — непрофессиональные политики, пожелал им удачи, и предупредил, что решение сложных вопросов никогда не будет проходить бесконфликтно. Глава МГИК Валентин Горбунов присоединился к поздравлениям, впрочем ряд депутатов от оппозиции заявили, что будут добиваться его отставки из-за конфликтов на в ходе выборов и задержаний на акциях протеста.

Все 45 избранных депутатов Мосгордумы седьмого созыва во вторник принесли присягу, согласно уставу Москвы это обязательная процедура. Депутаты поклялись соблюдать Конституцию России и федеральные законы, устав и законы столицы, а также честно и добросовестно исполнять свои обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.

На присяге присутствовал и избранный в 3-м одномандатном округе справоросс Александр Соловьев, который долгое время после избрания не появлялся на публике и не давал комментарии в прессе, спровоцировав таким образом слухи о своем исчезновении. Напомним, впервые с корреспондентом “Ъ” он вышел на связь 13 сентября, прислав голосовое сообщение через своего помощника, что будет присутствовать на присяге. Позднее в интервью РБК он объяснил, что брал несколько дней отдыха, чтобы провести их с семьей.

Депутат от 3-го округа Александр Соловьев (на фото справа), которого многие считали несуществующим или мертвым, также принес присягу Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Прибывший поздравить парламентариев мэр Сергей Собянин отметил, что в составе новой думы большинство непрофессиональные политики. «Решиться пройти это испытание — дорогого стоит»,— отметил господин Собянин.

Избранные парламентарии достаточно хорошо изучили проблемы своих округов, заявил градоначальник, однако в городе существует большое количество системных задач в сфере транспорта, медицины, образования, ЖКХ, и их решение не сможет пройти бесконфликтно.

«И должен вам сказать, что простых решений в этих сферах очень мало. Популярных решений, поддержанных 100% жителями, очень мало,— предупредил господин Собянин.— Каждое из этих решение несет заряд конфликта, споров, дискуссий». При этом, по его словам, не принимая сложных решений, город начнет деградировать и отставать от других мегаполисов мира, «от конкуренции с ними, в которой мы постоянно живем».

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С поздравительным словом выступил и глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, напомнивший, что нынешний состав столичного парламента обновился более чем на 60%. Он стал объектом критики ряда депутатов. В частности, Максим Круглов от «Яблока» и Евгений Ступин от КПРФ в ходе принесения присяги выступили с заявлением, что их фракции будут добиваться отставки Валентина Горбунова, который, по их мнению, несет ответственность за проблемные выборы и задержания в ходе акций протеста. Их поддержал и Сергей Митрохин («Яблоко») — единственный депутат, которому после двух отказов окружной комиссии в 43-м избирательном округе, через суд добился регистрации.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября. 26 мандатов из 45 в Мосгордуме получили самовыдвиженцы, 25 из них — от мэрии и «Единой России». Еще 20 мандатов получили кандидаты оппозиции. Все они были поддержаны «Умным голосованием» Алексея Навального. Члены КПРФ в новом созыве Мосгордумы получили 13 мандатов, что почти втрое больше прежнего (в прежней Мосгордуме партия располагала пятью мандатами). По три мандата получили также представители «Яблока» и «Справедливой России», которые в МГД шестого созыва представлены не были (кроме пятерых коммунистов там заседали еще двое представителей ЛДПР и «Родины»).

Таким образом, оппозиция почти втрое расширила свое присутствие в столичном парламенте.

На этапе регистрации Мосгоризбирком отказал в общей сложности 57 кандидатам — 18 партийным и 39 самовыдвиженцам. Основной причиной отказа был назван высокий процент подписей, признанных недействительными. Это послужило причиной для многочисленных акций протеста — как разрешенных, так и несанкционированных. В результате акций протеста было задержано большое количество граждан, ряд из них осуждены. В частности, накануне Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам колонии, признав его виновным в применении насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, на акции протеста 3 августа в Москве он при задержании вывихнул плечо сотруднику ОМОНа. Актер свою вину не признал.

Елена Рожкова