Режиссер Звягинцев попросил Путина повлиять на дело актера Устинова

Режиссер Андрей Звягинцев попросил президента России Владимира Путина ознакомиться с видео, на котором задерживают актера Павла Устинова, и повлиять на это уголовное дело. Видеообращение опубликовано на сайте «МБХ медиа».

«Пожалуйста, найдите буквально десять минут в своем напряженном графике и ознакомьтесь с видео, которым по каким-то неясным причинам пренебрег судья Криворучко. И вы увидите, как это видит все неравнодушное общество, что этот молодой человек ни в чем не виноват»,— сказал господин Звягинцев.

По его словам, режиссер обратился к президенту, так как глава государства является гарантом жизни и достоинства граждан и только он «в состоянии выправить этот вывих». Господин Звягинцев призвал президента исполнить долг гаранта. «Спасибо большое за внимание»,— закончил обращение режиссер.

К президенту также обратились представители театрального сообщества, которое возглавил художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. «Мы призываем разобраться в ситуации, взять дело на контроль и повлиять на вынесение справедливого апелляционного решения»,— говорится в открытом письме, на которое ссылается «Интерфакс». По мнению подписавшихся, суд допустил «вопиющую» ошибку, которая может стоить «судьбы и жизни невиновного гражданина нашей страны».

Журналисты уже обращались к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать дело актера Устинова. По словам пресс-секретаря, в Кремле «принимают к сведению позицию, которую заняли или некоторые люди, или некоторые группы людей». Комментируя начавшиеся у здания администрации президента (АП) пикеты в поддержку господина Устинова, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что АП не является адресатом для подобных воззваний.

Напомним, Павел Устинов был задержан сотрудниками Росгвардии во время несанкционированной акции 3 августа. Сам он утверждает, что оказался на месте проведения акции случайно и сопротивления при задержании не оказывал. Суд установил, что господин Устинов не участвовал в акции протеста, но «оказал тянущее воздействие на плечевой сустав руки сержанта Александра Лягина» и «причинил нравственные страдания» бойцу, приговорив его к трем с половиной годам колонии.

Российские деятели культуры начали акцию «Я/Мы Павел Устинов», протестуя против приговора 23-летнему молодому человеку. В числе тех, кто поддержал актера,— Константин Райкин, режиссеры Алексей Герман-младший и Алексей Красовский, Константин Богомолов, Максим Галкин, Сергей Шнуров, Сергей Лазарев и другие. Также в его поддержку выступил глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме того, господина Устинова и других фигурантов уголовных дел, связанных с акциями протеста в Москве, поддержали священнослужители Русской православной церкви и школьные учителя. Возле администрации президента начались одиночные пикеты.

Подробнее о приговоре Павлу Устинову — в материале “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».

Об общественной реакции на дело — в публикации “Ъ” «Хочется верить, что произошла страшная ошибка, которую все-таки можно исправить».