«Крестный отец» ИИ: возможно, эту технологию не стоило создавать
Нобелевский лауреат Джеффри Хинтон, которого часто называют «крестным отцом» искусственного интеллекта (ИИ), заявил в интервью The Guardian, что уже в нынешнем или в следующем году нейросети могут вызвать ЧП глобального масштаба. По его словам, это может быть, например, серьезный сбой в работе энергетических или финансовых систем.
Профессор Хинтон сравнил такую ситуацию с аварией на Чернобыльной АЭС и заявил, что, возможно только такой инцидент заставит человечество всерьез относиться к рискам ИИ. «Возможно, было бы лучше, если бы мы вообще не создавали эту технологию»,— сказал он.
По мнению ученого, руководители хайтек-корпораций, включая Илона Маска, Марка Цукерберга и Сэма Альтмана, осознают опасности ИИ, но «им это безразлично, им важнее деньги». Он также заявил, что в ближайшее десятилетие станет понятно, сможет ли человечество справиться с рисками ИИ и обеспечить то, что он назвал «радикальным изобилием». В противном случае, по его мнению, ИИ «приведет к огромному разрыву между богатыми и бедными, огромным культурным проблемам, массовой безработице, так что общество будет разрушено».
Ранее профессор Хинтон уже заявлял, что ИИ способен уничтожить человечество, и призывал правительства разных стран запретить разработку сверхмощных ИИ-систем. Джеффри Хинтон, работающий в Университете Торонто, стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 2024 году за «основополагающие открытия и изобретения, обеспечивающие машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей».