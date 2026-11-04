«Крестный отец» ИИ: возможно, эту технологию не стоило создавать

По мнению ученого, руководители хайтек-корпораций, включая Илона Маска, Марка Цукерберга и Сэма Альтмана, осознают опасности ИИ, но «им это безразлично, им важнее деньги». Он также заявил, что в ближайшее десятилетие станет понятно, сможет ли человечество справиться с рисками ИИ и обеспечить то, что он назвал «радикальным изобилием». В противном случае, по его мнению, ИИ «приведет к огромному разрыву между богатыми и бедными, огромным культурным проблемам, массовой безработице, так что общество будет разрушено».