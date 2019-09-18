Трамп назвал имена пяти кандидатов на пост советника по нацбезопасности

Президент Дональд Трамп заявил, что сейчас он рассматривает пять кандидатов на должность советника по национальной безопасности после отставки Джона Болтона. Об этом сообщило агентство AP.
В шорт-листе господина Трампа:
Напомним, президент США сообщил об увольнении Джона Болтона 10 сентября. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники также сообщало, что президент США уволил Джона Болтона за то, что тот был против ослабления санкций в отношении Тегерана, чтобы обеспечить встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани. Позднее господин Трамп рассказал, что господин Болтон допустил ошибки по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана. На должность советника по нацбезопасности рассматриваются 15 претендентов.
Подробнее об увольнении Джона Болтона читайте в материале “Ъ” «Отражение советнической угрозы».
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