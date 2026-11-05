Кто отступился от Дональда Трампа после поражения республиканцев на выборах?

Дополнительным осложнением может стать ситуация вокруг министра обороны Пита Хегсета, которого считают ответственным за неудачи кампании на Ближнем Востоке. Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси уже инициировал процедуру импичмента главы Пентагона, а демократы намерены расследовать его решения во время войны с Ираном. Сам Трамп пока отказывается отправлять Хегсета в отставку и заявил накануне, что доволен его работой.