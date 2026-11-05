Кто отступился от Дональда Трампа после поражения республиканцев на выборах?
Обзор зарубежных СМИ
Белый дом выпустил прогнозы по тем решениям американского президента Дональда Трампа, которые попытаются отменить демократы. В администрации считают, что оппозиция постарается смягчить миграционную политику, повысить налоги, вернуть социальные и экологические программы и расширить состав Верховного суда. Кроме того, администрация не исключает нового импичмента Трампу. Впрочем, в Белом доме уверены, что все эти попытки потерпят неудачу. Западные СМИ увидели в победе демократов на промежуточных выборах совсем другие угрозы. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Разгром республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс усилил разногласия даже внутри команды Трампа, пишет Reuters. Однопартийцы требуют от президента сменить политический курс и провести кадровые перестановки. Но главным ударом по позициям американского лидера агентство считает пост Джей Ди Вэнса.
Вице-президент, которого считают вероятным преемником Трампа, назвал причиной поражения на выборах военную кампанию в Иране. Вэнс публично дистанцировался от курса президента, что Reuters называет первым признаком раскола партии в преддверии выборов 2028 года. Еще одним возможным последствием агентство считает пересмотр отношений США с Израилем. Против глобальной военной и экономической поддержки в Конгрессе теперь выступают не только республиканцы, недовольные ближневосточным конфликтом, но и прогрессивные демократы.
Сам Трамп может переключиться с внутренней политики на внешнюю — так как там его полномочия значительно шире, предполагает Bloomberg. Подобную стратегию выбирали и другие американские президенты после поражения своих партий на промежуточных выборах. Среди возможных шагов — новые удары по Ирану, военная операция на Кубе и повышение импортных пошлин. Трамп также намерен продолжить переговоры по Украине, поскольку достижение мирного соглашения могло бы стать важным политическим успехом в последние два года его президентства.
Впрочем, демократы способны затруднить реализацию военных планов Трампа, отмечает Axios. Под угрозой теперь масштабные оборонные проекты, включая систему ПРО «Золотой купол» и программу обновления флота. Под вопросом и предложенный администрацией военный бюджет на 2027 год в размере $1,5 трлн. Поэтому, даже если Трамп решит возобновить удары по Ирану, ему придется договариваться с Конгрессом о выделении средств на продолжение войны.
Дополнительным осложнением может стать ситуация вокруг министра обороны Пита Хегсета, которого считают ответственным за неудачи кампании на Ближнем Востоке. Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси уже инициировал процедуру импичмента главы Пентагона, а демократы намерены расследовать его решения во время войны с Ираном. Сам Трамп пока отказывается отправлять Хегсета в отставку и заявил накануне, что доволен его работой.
После победы демократов под угрозой неожиданно оказались и планы американских техногигантов, сообщает CNBC. По данным телеканала, на выборах американцы активно голосовали против строительства дата-центров для искусственного интеллекта. В десяти штатах на голосование вынесли 41 инициативу по таким объектам — почти везде избиратели поддержали ограничения. В результате многомиллиардные проекты компаний могут столкнуться с новыми препятствиями.