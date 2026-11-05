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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

Кто отступился от Дональда Трампа после поражения республиканцев на выборах?

Обзор зарубежных СМИ
Белый дом выпустил прогнозы по тем решениям американского президента Дональда Трампа, которые попытаются отменить демократы. В администрации считают, что оппозиция постарается смягчить миграционную политику, повысить налоги, вернуть социальные и экологические программы и расширить состав Верховного суда. Кроме того, администрация не исключает нового импичмента Трампу. Впрочем, в Белом доме уверены, что все эти попытки потерпят неудачу. Западные СМИ увидели в победе демократов на промежуточных выборах совсем другие угрозы. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Evan Vucci / Reuters

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Разгром республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс усилил разногласия даже внутри команды Трампа, пишет Reuters. Однопартийцы требуют от президента сменить политический курс и провести кадровые перестановки. Но главным ударом по позициям американского лидера агентство считает пост Джей Ди Вэнса.
Вице-президент, которого считают вероятным преемником Трампа, назвал причиной поражения на выборах военную кампанию в Иране. Вэнс публично дистанцировался от курса президента, что Reuters называет первым признаком раскола партии в преддверии выборов 2028 года. Еще одним возможным последствием агентство считает пересмотр отношений США с Израилем. Против глобальной военной и экономической поддержки в Конгрессе теперь выступают не только республиканцы, недовольные ближневосточным конфликтом, но и прогрессивные демократы.
Сам Трамп может переключиться с внутренней политики на внешнюю — так как там его полномочия значительно шире, предполагает Bloomberg. Подобную стратегию выбирали и другие американские президенты после поражения своих партий на промежуточных выборах. Среди возможных шагов — новые удары по Ирану, военная операция на Кубе и повышение импортных пошлин. Трамп также намерен продолжить переговоры по Украине, поскольку достижение мирного соглашения могло бы стать важным политическим успехом в последние два года его президентства.

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Впрочем, демократы способны затруднить реализацию военных планов Трампа, отмечает Axios. Под угрозой теперь масштабные оборонные проекты, включая систему ПРО «Золотой купол» и программу обновления флота. Под вопросом и предложенный администрацией военный бюджет на 2027 год в размере $1,5 трлн. Поэтому, даже если Трамп решит возобновить удары по Ирану, ему придется договариваться с Конгрессом о выделении средств на продолжение войны.
Дополнительным осложнением может стать ситуация вокруг министра обороны Пита Хегсета, которого считают ответственным за неудачи кампании на Ближнем Востоке. Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси уже инициировал процедуру импичмента главы Пентагона, а демократы намерены расследовать его решения во время войны с Ираном. Сам Трамп пока отказывается отправлять Хегсета в отставку и заявил накануне, что доволен его работой.
После победы демократов под угрозой неожиданно оказались и планы американских техногигантов, сообщает CNBC. По данным телеканала, на выборах американцы активно голосовали против строительства дата-центров для искусственного интеллекта. В десяти штатах на голосование вынесли 41 инициативу по таким объектам — почти везде избиратели поддержали ограничения. В результате многомиллиардные проекты компаний могут столкнуться с новыми препятствиями.
ИноСМИ — обзор зарубежной прессы