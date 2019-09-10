Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по нацбезопасности Джона Болтона. «Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я, как и другие сотрудники администрации, категорически не согласен с многими его предложениями»,— написал господин Трамп.
При этом президент отметил, что благодарен господину Болтону за его службу.Назвать нового советника по национальной безопасности Дональд Трамп обещал на следующей неделе.
Джон Болтон в Twitter написал, что сам сообщил президенту США об уходе в отставку накануне вечером. В ответ Дональд Трамп предложил «поговорить об этом завтра». О причинах своего решения господин Болтон не сообщил. Временно исполнять обязанности советника будет его нынешний заместитель Чарльз Капперман.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не вмешиваются в дела Вашингтона и считают отставку внутренним делом США.
Госсекретарь США Майк Помпео на брифинге, где также планировалось участие Джона Болтона, сообщил, что внешняя политика США из-за кадровых перестановок не изменится. Он подчеркнул, что помощник президента по национальной безопасности был уволен Дональдом Трампом, а не подал в отставку сам.
Напомним, американский президент назначил бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона своим помощником по нацбезопасности в апреле 2018 года. Ранее эту должность занимал Герберт Макмастер.
Подробнее о назначении Джона Болтона — в материале “Ъ” «Счастливые усов не наблюдают».
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