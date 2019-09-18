Трамп не хотел был встречаться с Роухани на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, хотя и не исключает такую возможность. Иранский лидер ранее также заявлял, что не намерен встречаться господином Трампом, сообщает Reuters.

«Я не ищу встречи с ним. Я не думаю, что они сейчас готовы к этому, но они будут готовы. Я никогда ничего не исключаю, но предпочел бы не встречаться с ним»,— сказал американский президент.

Напряженность в отношениях между США и Ираном возросла после атаки саудовских нефтяных объектов в конце прошлой недели, ответственность за инцидент взяли йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в атаке Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно. Позже вице-президент Майк Пенс заявил, что США готовят ответный удар.

Подробнее об атаке и ее последствиях — в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».