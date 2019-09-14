Хуситы взяли на себя ответственнось за атаку дронов на саудовские НПЗ

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что атаковали два саудовских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) при помощи десяти беспилотников. Среди объектов, на которое было совершено нападение — один из крупнейших в мире НПЗ саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике.

«Наши силы осуществили широкомасштабную операцию, ударив по двум НПЗ Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов, это крупнейшая операция в глубине территории королевства»,— сказал официальный представитель их вооруженных сил в эфире телеканала al-Masirah (перевод по «РИА Новости»). Он также сообщил, что операция была проведена после тщательной разведки. В дальнейшем подобные атаки будут продолжаться, если Саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене.

Saudi Aramco, крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 100% акции компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.

Напомним, военный конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В августе нынешнего года за четыре дня столкновений на юге Йемена, в Адене, погибли не менее 40 человек, 260 получили ранения. Беспорядки спровоцировали сторонники сепаратистского южного Переходного совета, которым удалось захватить президентский дворец и военные базы.

О том, почему мятежники оставили захваченный президентский дворец, читайте в материале “Ъ” «Йеменских сепаратистов склонили к переговорам».